Início/Debate PLACAR/Vídeo: Debate PLACAR analisa vitória do Palmeiras e chegada de SeedorfDebate PLACAR analisa vitória do Palmeiras e chegada de SeedorfPrograma desta quinta-feira, 15, foi apresentado por Alfinete, com comentários de Isabela Labate, Leandro Quesada e Fabio SormaniPor Redação Placar 1 min de leitura15/10/2026 • 13:00Debate PLACAR desta quinta-feira, 15/10 – PLACARSiga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.Seguir no Google PublicidadeEspaço reservado para anúncioTags relacionadasClarence Seedorf(8)Corinthians(1647)Palmeiras(1576)Assine o clube de membros e acesse a revista digital e físicaAssinar Agora Leia maisVídeo: ‘O Seedorf como treinador é inexpressivo’, diz Isabela LabatePaulinho, do Palmeiras, é tema de discussão no Debate PLACARVídeo: Debate PLACAR comenta a noite de Libertadores e chegada de Seedorf