O Fluminense foi multado pela Conmebol no valor total de US$ 90 mil (cerca de R$ 470 mil na cotação atual). A sanção decorre de irregularidades cometidas no confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores contra o Platense, realizado no Maracanã.

De acordo com a decisão, a maior fatia da penalização — US$ 80 mil — foi motivada por ações comerciais e visitações guiadas do Tour Maracanã no dia da partida, sem autorização prévia da confederação sul-americana. Os outros US$ 10 mil da punição foram aplicados devido ao acendimento de sinalizadores e artefatos pirotécnicos por torcedores tricolores nas arquibancadas do setor sul do estádio.

Seguindo o regulamento disciplinar da entidade, a quantia será debitada automaticamente dos repasses que o clube tem a receber por direitos de transmissão televisiva e patrocínios da competição continental. Além da cobrança financeira, a comissão disciplinar advertiu o Fluminense sobre o risco de penalidades mais severas em caso de reincidência. O clube avalia a apresentação de recurso formal aos órgãos competentes da confederação.