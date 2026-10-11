O Flamengo fez a festa de mais de 63 mil torcedores no Maracanã neste domingo, 11, ao vencer o clássico contra o Fluminense por 1 a 0, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol solitário de Jorge Carrascal, na etapa final, garantiu a manutenção da liderança para a equipe rubro-negra. O Tricolor, por sua vez, segue na terceira posição na tabela.

Equilíbrio, defesas e chances desperdiçadas

Apostando em finalizações rápidas contra um Fluminense que reteve 57% da posse de bola, o Flamengo criou a primeira chance clara logo aos 10 minutos. Lucas Paquetá recebeu pela direita e chutou cruzado, exigindo a primeira grande intervenção de Fábio, que fez a defesa e viu Pedro não conseguir aproveitar o rebote.

O goleiro tricolor, que terminaria a partida com cinco defesas, voltou a trabalhar em cabeçada do próprio Paquetá nos acréscimos da primeira etapa. Do outro lado, o Fluminense assustou em finalizações de fora da área, mas esbarrou na falta de pontaria antes do intervalo.

Carrascal decide e Rossi garante o placar

O cenário de tensão se manteve na volta dos vestiários, até que os goleiros voltaram a ser protagonistas. Aos 16 minutos, o Fluminense armou um contra-ataque veloz que terminou em chute de Martinelli no canto, obrigando Rossi a fazer uma defesaça.

A resposta rubro-negra foi letal logo em seguida. Aos 20 minutos, Lucas Paquetá cruzou na segunda trave e Jorge Carrascal chapou bonito para abrir o placar. Atrás no marcador, o técnico Marcão promoveu mudanças, incluindo a entrada de Hulk, que levou perigo em cobranças de falta.

Nos acréscimos, Rossi voltou a brilhar ao salvar no reflexo um chute de Serna, garantindo a vitória e somando três defesas no jogo. O Flamengo, que finalizou 17 vezes contra 11 do rival, soube segurar o resultado.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o triunfo, o Flamengo chega a 64 pontos, sustentando a primeira colocação do Brasileirão e acumulando quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Já o Fluminense permanece com 51 pontos, no terceiro lugar.

As duas equipes agora viram a chave para as semifinais da Copa Libertadores. Na quarta, 14, o Fluminense recebe o Palmeiras no Maracanã. Na quinta, 15, o Flamengo visita o Estudiantes na Argentina.

Pelo Campeonato Brasileiro, os times voltam a campo no domingo, 18: o Rubro-Negro encara o Bahia fora de casa, enquanto o Tricolor recebe o Santos.