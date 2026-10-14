O Vitória formalizou duas denúncias contra o Grêmio na Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), envolvendo um valor estimado em R$ 10,3 milhões referente à transferência do zagueiro Wagner Leonardo.



O presidente rubro-negro, Fábio Mota, contestou publicamente a inadimplência e cobrou punições esportivas imediatas aos clubes devedores no cenário nacional.

“Esculhambação do futebol brasileiro. Fiz as reclamações na agência, que disse que vai sair dando transfer ban em todo mundo”, afirmou Fábio Mota, presidente do Vitória, em entrevista para a ESPN.

Como o atraso afeta o planejamento rubro-negro

O mandatário explicou que o Vitória utilizou a previsão de receita da venda do defensor para honrar compromissos no mercado, sofrendo impactos orçamentários diretos com a falta de repasse da equipe gaúcha. O clube baiano culpa o Grêmio por ter sofrido um transfer ban relacionado a uma pendência com o Portimonense.

“Um absurdo. O Vitória de boa fé comprou jogadores porque vendeu para o Grêmio, aí fez um planejamento financeiro, mas o Grêmio não paga, aí continua contratando todo mundo, vai na CNRD e pede parcelamento, não toma transfer ban e de lá pra cá inscreveu 3 ou 4 atletas como se nada estivesse acontecendo”, afirmou Mota à ESPN.

O Grêmio afirmou à emissora que ainda não recebeu as denúncias do Vitória e que foi feito um acordo entre Vitória, Grêmio e Botafogo que o deixou livre dessa dívida. O clube gaúcho admite que houve atraso em apenas um pagamento, em setembro.

O Imortal sofreu um transfer ban na semana passada, relacionado à contratação do meia Miguel Monsalve junto ao Independiente Medellín, da Colômbia.