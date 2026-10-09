O Grêmio sofreu um duro revés na manhã desta sexta-feira, 9. A Fifa aplicou um transfer ban ao clube gaúcho, punição rigorosa que o impede de oficializar e inscrever novos reforços. Caso a pendência não seja regularizada, a restrição mercadológica poderá se estender por até três janelas de transferências consecutivas.

A sanção administrativa imposta pela entidade máxima do futebol está atrelada a uma dívida com o Independiente Medellín, da Colômbia. O débito diz respeito à contratação do meio-campista Miguel Monsalve, negociação selada ainda no início da temporada de 2024.

Diante do não cumprimento dos prazos de pagamento acordados, o time colombiano acionou a Fifa, o que resultou no bloqueio imediato do sistema de registros tricolor.

Uma curiosidade amarga nos bastidores da punição é que o pivô do imbróglio sequer faz parte do dia a dia da equipe principal. Sem conseguir o protagonismo esperado na Arena, Monsalve foi emprestado no meio deste ano ao Estudiantes, da Argentina. Pelo clube de La Plata, o jogador colombiano disputou apenas uma partida e ainda não balançou as redes.

Apesar da dor de cabeça gerada nos bastidores e do alerta ligado para a montagem do elenco futuro, o bloqueio não gera impactos imediatos para os compromissos vigentes da equipe.

A medida da Fifa proíbe apenas o registro de novos vínculos, permitindo a utilização normal de todos os atletas que já estão devidamente regularizados e à disposição da comissão técnica. Com isso, o esquadrão segue inalterado para a disputa da reta final do Campeonato Brasileiro e para o aguardado clássico Gre-Nal 455.

O clube gaúcho ainda não se manifestou oficialmente sobre os valores exatos da cobrança ou o cronograma previsto para a liquidação da dívida, que encerrará automaticamente a suspensão assim que for confirmada pela Fifa.