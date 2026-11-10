O técnico Arthur Elias afirmou nesta terça-feira, 10, que a atacante Marta segue “totalmente nos planos” da comissão técnica para a disputa da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será sediada no Brasil.

A declaração foi feita durante o anúncio da última lista de convocadas da seleção brasileira no ano, para os amistosos contra o Japão, dos quais a camisa 10 do Orlando Pride ficou novamente de fora.

“A Marta está totalmente nos planos. Para estar na Copa do Mundo isso vai depender, para todas as jogadoras, de como ela vai estar na época do torneio. Temos um planejamento para ela, assim como para as outras atletas. O cuidado com ela e o contato com o clube servem para que tenha uma pré-temporada e uma sequência no próximo ano em alto nível”, explicou o treinador.

A última aparição de Marta pela Amarelinha ocorreu em junho, durante os amistosos contra os Estados Unidos, quando atuou por apenas dez minutos no segundo confronto. A atleta também havia ficado ausente das partidas diante da Argentina, em outubro.

Amistosos no Japão e novidades na comissão

Para encerrar o calendário de 2026, a seleção brasileira realizará dois amistosos em solo japonês — sendo a primeira vez que a equipe enfrentará as adversárias asiáticas em território rival. Os duelos estão marcados para os dias 29 de novembro, em Hiroshima, e 5 de dezembro, em Okayama.

Para a Data Fifa, a comissão técnica contará com a ex-jogadora Renata Costa como auxiliar técnica. Medalhista olímpica e mundial, Renata recentemente comandou o Atlético Piauiense no acesso à elite do Campeonato Brasileiro.

Confira as convocadas para a Data Fifa

Goleiras: Lorena (Kansas City), Nastascha (Palmeiras) e Lelê (Corinthians)

Defensoras: Thaís Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Mariza (Tigres-MEX), Lauren (Atlético de Madrid-ESP) e Tayla (São Paulo)

Laterais: Isabela (PSG-FRA), Raissa Bahia (Palmeiras) e Aline Gomes (Pachuca-MEX)

Meio-campistas: Duda Sampaio, Angelina, Ary Borges, Kaylane e Yaya

Atacantes: Marília, Priscila, América, Gio, Geyse, Luany, Bia Zaneratto, Adriana, Amanda Gutierrez e Gisele