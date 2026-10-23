Arrascaeta voltou a atuar pelo Flamengo após quase um mês afastado dos gramados por uma cirurgia que fez no punho e entrou

no decorrer do segundo tempo na eliminação do Flamengo na Libertadores após empatar sem gols com o Estudiantes no Maracanã e perder por 3 a 2 na disputa por pênaltis.

O uruguaio converteu a primeira cobrança da série de penalidades, mas viu o rubro-negro desperdiçar três batidas, com Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique, que foram defendidas por Muslera. Após a partida, o camisa 10 lamentou o rendimento coletivo do grupo na partida decisiva.

O que disse Arrascaeta após a eliminação?

“Creio que precisávamos dar esses passos. Precisávamos ser um time, e não fomos o time que tínhamos que ser. Se não estivermos no máximo, pagamos muito caro. Não tenho palavras agora para falar”, afirmou Arrascaeta.

Como o elenco projeta a sequência da temporada?

O jogador uruguaio destacou a frustração pela queda na semifinal, mas reforçou a necessidade de reação rápida para a sequência do calendário nacional.

“Era uma oportunidade divina de chegar a essa final, com um elenco que merecia mais. Mas só merecimento não basta. Estamos muito tristes, muito chateados. Agora temos que virar a página. Ainda temos o Brasileirão pela frente, que é muito importante para nós”, completou o meia.

Com a eliminação na Libertadores, o Flamengo seguirá até o fim da temporada apenas no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, caiu diante do Vitória na quinta fase da competição, a primeira jogada pelo rubro-negro.

No Brasileirão, a equipe lidera a competição com 67 pontos, um a mais que o Palmeiras, segundo colocado. Os dois times se enfrentam no fim de novembro, pela 36ª rodada, no Nubank Parque, na capital paulista.