O futebol europeu perdeu nesta terça-feira, 3, o ex-atacante Toni Brogno, aos 53 anos. O ex-jogador da seleção belga enfrentava um câncer hepático diagnosticado no fim de 2024. A informação foi confirmada por sua filha, Olivia Brogno, em publicação nas redes sociais.

Artilharia histórica e idolatria no Westerlo

Nascido em Charleroi, Brogno iniciou sua trajetória no Sporting Charleroi e passou pelo Olympic Charleroi antes de viver o melhor período da carreira com a camisa do KVC Westerlo. Na temporada 1999-2000, o centroavante alcançou o topo da artilharia da primeira divisão belga ao marcar 30 gols em 32 jogos. O clube belga lamentou a morte do ex-atleta em comunicado oficial e destacou o impacto do atacante como ídolo histórico da agremiação.

Passagem pelo futebol francês e convocações

O destaque goleador no futebol local abriu portas internacionais. Entre 2000 e 2002, Brogno defendeu o CS Sedan Ardennes na elite da França. No mesmo período, acumulou sete partidas pela seleção principal de seu país sob a liderança do técnico Robert Waseige. Após a experiência no futebol francês, o atacante voltou à Bélgica e defendeu novamente Westerlo, Charleroi e Oud-Heverlee Leuven antes de encerrar sua carreira profissional nos gramados.