O atacante brasileiro Vinicius Junior terminou na 17ª colocação da premiação da Bola de Ouro 2026, organizada pela revista France Football e divulgada nesta segunda-feira, 26.
O resultado representa a pior posição do atleta do Real Madrid desde sua primeira indicação ao troféu, em 2022. Mesmo com o recuo, ele foi o brasileiro de melhor colocação na disputa masculina.
O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, ficou em 21º lugar, em sua primeira aparição na lista. O capitão bicampeão europeu do Paris Saint-Germain, Marquinhos, foi o 25º colocado.
É a primeira vez desde 2021, quando Neymar foi 16º, que o Brasil não tem nenhum jogador no top 10 da Bola de Ouro.
No feminino, a goleira Lorena, do Kansas City Current, ficou na 28ª posição e concorre ao prêmio de melhor jogadora da posição nesta temporada.