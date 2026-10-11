Lionel Messi retornou ao Inter Miami com atuação decisiva neste sábado, dia 10, ao marcar dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o DC United, no Nu Stadium. A partida pela temporada regular da Major League Soccer (MLS) marcou a primeira partida do camisa 10 pelo clube dos EUA após a sua despedida oficial da seleção argentina.

Gols no segundo tempo garantem goleada

O time da casa tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. O atacante uruguaio Luis Suárez abriu caminho para o triunfo ao balançar as redes duas vezes antes do intervalo, estabelecendo a vantagem na etapa inicial.

Na volta dos vestiários, Messi assumiu o controle das ações ofensivas. O argentino ampliou logo aos dois minutos da etapa final e voltou a marcar aos 15 minutos, após finalizar jogada individual na área adversária para decretar o resultado de 4 a 0.

Nova marca expressiva na carreira profissional

O doblete levou o jogador de 39 anos a atingir 934 gols oficiais em partidas reconhecidas por competições de clubes e equipes nacionais. Restam 66 gols para Messi chegar ao milésimo gol da carreira.

Com os números registrados no confronto, o astro argentino também sustentou a liderança isolada na tabela de artilheiros da temporada da MLS.