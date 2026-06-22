O roteiro parecia desenhar um drama inesperado, mas terminou com mais uma página dourada na história do futebol. Nesta segunda-feira (22), no AT&T Stadium, nos Estados Unidos, a Argentina venceu a Áustria por 2 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026. O grande protagonista, como de costume, foi Lionel Messi. Após perder um pênalti no início do jogo, o camisa 10 marcou os dois gols da vitória, garantindo a classificação antecipada de sua seleção e, de quebra, isolando-se como o maior artilheiro de todas as Copas, agora com 18 tentos.

Do susto à redenção histórica

O confronto que valia a liderança do grupo começou tenso. Logo aos sete minutos, Lautaro Martínez foi derrubado na área por Posch, e o árbitro assinalou pênalti após revisão do VAR. Na cobrança, o improvável aconteceu: Messi desperdiçou. O erro deu fôlego aos austríacos, que tentaram crescer na partida e assustaram em finalização perigosa de Sabitzer, salva de forma providencial por Romero.

No entanto, a genialidade do capitão argentino não tardou a aparecer para corrigir a falha. Após quase marcar em lances salvos pelo goleiro Schlager e pelo zagueiro Alaba em cima da linha, a redenção veio aos 38 minutos. Medina cruzou rasteiro da esquerda, Almada fez um belo corta-luz e a bola sobrou limpa para Messi chapar de canhota no cantinho, abrindo o placar e assumindo, naquele momento, o topo isolado da artilharia histórica dos Mundiais.

Controle e o golpe de misericórdia

Na etapa final, a equipe sul-americana optou por administrar a vantagem, diminuindo o ritmo do jogo. A Áustria tentou reagir e exigiu uma grande defesa de Dibu Martínez em cobrança de falta venenosa de Sabitzer aos 10 minutos. Apesar das tentativas europeias, a defesa alviceleste, reforçada pelas entradas de Otamendi e Tagliafico, manteve-se sólida e impenetrável. Quando o placar parecia definido, a estrela do craque brilhou mais uma vez nos acréscimos.

Aos 49 minutos, Messi serviu Julián Álvarez, que parou em defesa de Schlager. No rebote, o próprio camisa 10 precisou finalizar duas vezes para estufar as redes, selar o 2 a 0 e cravar seu 18º gol em Copas do Mundo, um recorde absoluto na véspera de seu 39º aniversário. Com o resultado, a Argentina chega aos seis pontos, garante a liderança do Grupo J e a vaga no mata-mata. Na última rodada, os comandados de Lionel Scaloni cumprem tabela contra a Jordânia, enquanto a Áustria fará um confronto direto e decisivo pela classificação contra a Argélia.