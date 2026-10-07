A noite desta terça-feira, 6, marcou o fim de uma era no futebol mundial. Em um estádio Monumental de Núñez completamente lotado, em Buenos Aires, a Argentina venceu Benin por 3 a 0 em amistoso que celebrou a despedida de Lionel Messi da seleção nacional.
O craque de 39 anos foi o dono do jogo, participando diretamente dos três gols — com duas assistências e uma cobrança de pênalti convertida —, coroando uma trajetória histórica com a camisa alviceleste.
Lionel Messi em sua despedida pela seleção argentina, diante de Benin, no Monumental de Núñez (Argentina/X)
Homenagens e insistência no primeiro tempo
O clima festivo tomou conta desde o apito inicial. Logo aos 10 minutos, a partida foi paralisada para uma salva de palmas em homenagem ao camisa 10. Com a bola rolando, a atual vice-campeã do mundo, que vinha de goleadas sobre Bolívia e Burkina Faso, impôs seu ritmo diante do Benin, 89º colocado no ranking da Fifa. A Argentina dominou a posse de bola, terminando o jogo com 67%, e buscou Messi a todo momento. O capitão tentou de fora da área e em cobranças de falta, mas viu o goleiro Marcel Dandjinou fazer boas intervenções. Os visitantes, fechados na defesa, assustaram apenas uma vez, quando Junior Olaitan antecipou Emiliano Martínez e mandou à direita da meta.
Gols com sabor de adeus
A resistência africana caiu logo no início da etapa final, unindo duas despedidas. Aos três minutos, Messi cobrou escanteio da esquerda e o zagueiro Nicolás Otamendi, que também fazia seu último jogo pela seleção, apareceu livre para chapar de primeira e abrir o placar. Pouco depois, o defensor foi substituído sob aplausos da torcida. A equipe do técnico Lionel Scaloni continuou pressionando e ampliou a vantagem aos 16 minutos. O jovem Nico Paz, que havia acabado de entrar no lugar de Rodrigo de Paul, recebeu passe lateral de Messi na frente da área e bateu colocado de canhota, marcando seu terceiro gol nos últimos três jogos.
O último ato perfeito
Faltava o gol do dono da festa. Aos 24 minutos, Giay sofreu pênalti após receber um chute de Tamimou Ouorou dentro da área. Lionel Messi foi para a cobrança, bateu com categoria no ângulo direito, deslocando Dandjinou, e fechou o placar de 3 a 0. Nos minutos finais, o craque ainda quase marcou mais um em chute forte de canhota, mas o goleiro reserva S. Allagbe, que entrou na reta final, espalmou para a trave direita. Sem competições oficiais em disputa por se tratar de um amistoso, a Argentina encerra a data FIFA com uma vitória tranquila, refletida na superioridade de 219 passes trocados contra 104 do adversário. A Associação do Futebol Argentino (AFA) ainda definirá os próximos compromissos da equipe para novembro.
Lionel Messi, craque da Argentina campeã da Copa do Mundo de 2022 - AFA / Divulgação
Números finais de Messi pela seleção argentina
208 jogos
126 gols
67 assistências
Títulos: Olimpíada de Pequim-2008, Copa América 2021 e 2024; Finalíssima 2022 e Copa do Mundo 2022