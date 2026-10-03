Neste sábado, 3, a seleção de Camarões venceu a Costa do Marfim por 1 a 0 em partida amistosa disputada no Stade Alassane Ouattara, em Adzope. O único gol do confronto foi marcado por B. Nsongo, logo nos primeiros minutos da etapa final, definindo o placar do duelo preparatório entre as equipes.

Gol rápido define o confronto

O primeiro tempo terminou sem alterações no placar. A rede balançou logo no início do segundo tempo. Aos 47 minutos, B. Nsongo recebeu assistência de A. Avom e marcou o gol que colocou Camarões em vantagem. O lance ocorreu imediatamente após a Costa do Marfim promover suas três primeiras alterações na partida, na volta do intervalo.

Testes nas escalações e advertências

Como é característico em compromissos amistosos, o jogo serviu para que as comissões técnicas observassem os elencos. Ambas as seleções iniciaram o confronto com a formação 4-2-3-1. A Costa do Marfim realizou oito substituições ao longo da etapa final, enquanto Camarões promoveu seis trocas para rodar a equipe.

No aspecto disciplinar, a partida terminou com dois cartões amarelos para a Costa do Marfim, sendo um para I. Sangare aos 30 minutos e outro aos 75 minutos. Pelo lado de Camarões, apenas D. Nyengue foi advertido com cartão amarelo, aos 29 minutos da primeira etapa.