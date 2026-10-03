A seleção da Rússia goleou a Namíbia por 6 a 0 neste sábado, 3, em amistoso internacional disputado no Central Stadium, em Ecaterimburgo. Após um primeiro tempo de placar magro, os donos da casa, armados em um 4-2-3-1, deslancharam na etapa final para construir a vitória expressiva sobre o adversário, que atuou no esquema 4-3-3.

Vantagem mínima no primeiro tempo

O placar foi inaugurado aos 37 minutos da etapa inicial. L. Sadulaev marcou para a Rússia, contando com assistência de A. Karpukas. Antes disso, aos 34 minutos, N. Katua havia recebido o único cartão amarelo da partida pelo lado da Namíbia.

Substituições e goleada na etapa final

Na volta do intervalo, a Rússia promoveu cinco alterações de uma vez, e as mudanças surtiram efeito no placar. Aos 54 minutos, D. Prutsev ampliou a vantagem após passe de K. Glebov, um dos jogadores que haviam acabado de entrar. Aos 65 minutos, foi a vez de K. Tyukavin, outra novidade do segundo tempo, deixar o seu gol.

Reta final com pênalti e gol contra

Nos minutos finais, a seleção russa transformou a vitória em goleada. Aos 85 minutos, M. Glushenkov marcou o quarto gol, com assistência de M. Petrov. Logo em seguida, aos 87, o próprio M. Petrov converteu uma cobrança de pênalti. Para fechar o placar, aos 93 minutos, K. Ndisiro, da Namíbia, marcou um gol contra, definindo o 6 a 0.

O próximo compromisso da seleção russa será no dia 6 de outubro, em novo amistoso, desta vez contra a Nigéria.