A seleção do Senegal venceu a equipe de Comores por 1 a 0 em partida amistosa disputada na manhã deste domingo, 4. O confronto foi decidido logo no início da primeira etapa, garantindo o triunfo senegalês no teste internacional.

Vantagem rápida no placar

O Senegal foi a campo estruturado em uma formação 4-2-3-1, enquanto Comores iniciou a partida no esquema 4-1-4-1. A rede balançou logo aos 5 minutos do primeiro tempo. I. Mbaye deu a assistência para I. Ndiaye, que marcou o único gol do jogo a favor da equipe senegalesa.

Ainda na etapa inicial, Comores realizou sua primeira alteração aos 33 minutos do primeiro tempo, com a entrada de A. Abdallah no lugar de B. Youssouf.

Cartão e alterações na etapa final

Na volta para o segundo tempo, a equipe de Comores promoveu mais uma mudança aos 46 minutos: A. Ali substituiu E. Ibrahim Riviere. Pouco depois, aos 51 minutos, W. Omari recebeu o único cartão amarelo de toda a partida, advertindo o lado comorense.

Pelo lado do Senegal, a equipe mexeu aos 63 minutos, quando M. Diakhon entrou na vaga de I. Mbaye, responsável pelo passe do gol. Sem novas alterações no marcador, o amistoso terminou com a vitória senegalesa pela vantagem mínima construída nos minutos iniciais.