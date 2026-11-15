A Nova Zelândia venceu a Índia por 3 a 0 em amistoso internacional disputado neste domingo, 15, no Te Kaha Stadium, em Christchurch. A equipe da casa construiu o resultado ainda na etapa inicial, marcando todos os gols em um intervalo de pouco mais de 20 minutos.
Três gols no primeiro tempo
O confronto começou com a Nova Zelândia postada em um esquema 4-3-3, enquanto a Índia foi a campo no 4-2-3-1. O placar foi inaugurado aos 22 minutos do primeiro tempo, com gol de Surman.
A vantagem foi ampliada na reta final da primeira etapa. Aos 40 minutos, McGarry balançou as redes para fazer o segundo. Logo em seguida, aos 44 minutos, Wood marcou o terceiro gol neozelandês, fechando a conta antes do intervalo.
Vantagem administrada
Com a larga vantagem construída nos 45 minutos iniciais, o segundo tempo não teve novas alterações no placar. Os goleiros Alex Paulsen, pelo lado da Nova Zelândia, e Vishal Kaith, pela Índia, não viram as redes balançarem na etapa complementar, e o amistoso terminou com a vitória mandante por 3 a 0.