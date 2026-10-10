A Seleção feminina protagonizou uma verdadeira pintura no amistoso contra a Argentina, na tarde deste sábado, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Aos 39 minutos da primeira etapa, a atacante Geyse marcou um dos gols mais bonitos do ano com uma bicicleta impecável.

O lance começou com um escanteio cobrado por Duda Sampaio em direção à a zagueira Isa Haas, que cabeceou na medida para o centro da grande área. Sem hesitar, Geyse subiu de costas para o gol e emendou o movimento acrobático no ar, acertando o canto da goleira Esponda sem qualquer chance de defesa.

Assista ao golaço de Geyse:

Golaço da Geyse de bicicleta em sua volta à seleção – Reprodução/Rede Globo

O gol ampliou a vantagem das Mulheres Deste Solo na capital gaúcha após Luany abrir o placar aos 27 minutos.