Nesta quarta-feira, 4 de março de 2026, o tradicional St. James’ Park será palco de um confronto decisivo pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O Newcastle recebe o Manchester United em um duelo que coloca frente a frente equipes em momentos distintos na temporada. A bola rola às 17h15 (horário de Brasília).

Contexto do confronto

A partida desenha-se como um teste de resiliência para os donos da casa e de afirmação para os visitantes. O Newcastle busca se afastar definitivamente da parte inferior da tabela para garantir um final de temporada tranquilo, enquanto ainda divide atenções com as oitavas de final da Champions League. Já o United, sob o comando interino de Michael Carrick, vive uma fase de recuperação e ascensão, sendo um dos times com melhor aproveitamento no ano de 2026 na Premier League.

Newcastle tenta reencontrar o caminho das vitórias

Os Magpies atravessam uma fase delicada na competição. Ocupando a 13ª colocação com 36 pontos, o time tenta superar a instabilidade recente. Com uma campanha de 10 vitórias, 6 empates e 12 derrotas, a equipe precisa somar pontos para recuperar a confiança.

A forma recente preocupa a torcida: nas últimas cinco partidas da liga, foram quatro derrotas e apenas uma vitória. Jogando em seus domínios, o Newcastle espera usar a força das arquibancadas para reverter o cenário negativo e surpreender o rival.

Manchester United embalado no G-4

Do outro lado, o Manchester United chega ao confronto vivendo um excelente momento. Instalado na 4ª posição com 48 pontos, o time luta para consolidar sua vaga na zona de classificação para a próxima Champions League. A campanha de 13 vitórias, 9 empates e 6 derrotas reflete a consistência adquirida na reta final.

O retrospecto recente dos Red Devils contrasta com o do adversário: são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe entra em campo confiante, buscando manter a invencibilidade recente e aproveitar o momento instável do rival para somar três pontos cruciais fora de casa.

Onde assistir a Newcastle x Manchester United

O duelo promete intensidade, com o Newcastle tentando impor seu ritmo físico contra a qualidade técnica do United. Para os torcedores brasileiros, a partida terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN (TV Fechada) e pelo serviço de streaming Disney+.