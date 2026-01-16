Neste domingo (18), o estádio Molineux será palco de um confronto de realidades opostas pela 22ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O desesperado Wolverhampton recebe o Newcastle às 11h (horário de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente o lanterna da competição contra uma equipe que briga ativamente por vagas em competições europeias.

O drama do Wolverhampton

A situação do Wolverhampton é crítica. Ocupando a 20ª e última colocação na tabela, a equipe soma apenas 7 pontos em 21 jogos disputados, com uma campanha alarmante de 1 vitória, 4 empates e 16 derrotas. O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade urgente de somar pontos para tentar uma reação na luta contra o rebaixamento.

Apesar do cenário difícil, a forma recente mostra uma tentativa de recuperação nos últimos cinco jogos da Premier League (V-E-D-D-V). Jogando diante de sua torcida, os Wolves tentarão transformar a atmosfera do Molineux em um trunfo para surpreender o favorito.

Newcastle de olho na Europa

Do outro lado, o Newcastle vive um momento muito mais confortável e ambicioso. Ocupando a 6ª posição com 32 pontos, os Magpies estão firmes na briga pelo topo da tabela. Com uma campanha sólida de 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, a equipe visitante chega motivada por uma sequência recente positiva, tendo vencido quatro das últimas cinco partidas (V-V-V-V-D).

O time sabe que vencer o lanterna é fundamental para quem almeja disputar a Champions League ou a Europa League na próxima temporada. A expectativa é que o Newcastle tente impor seu ritmo de jogo desde o início, explorando a fragilidade defensiva demonstrada pelo adversário ao longo do campeonato.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo da Premier League, a partida terá transmissão ao vivo pela TV fechada na ESPN. Além disso, o serviço de streaming Disney+ transmitirá o confronto.