O defensor Danilo detalhou o processo de reabilitação das duas fraturas na mandíbula sofridas em 11 de outubro, em clássico do Flamengo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista à FlamengoTV, o atleta explicou a adaptação à máscara protetora facial e ao protetor bucal.

“Trabalhei bastante, mesmo quando não havia duelos, com a máscara, até na academia. Então, ajudou bastante e dá mais segurança para cabecear a bola, para os movimentos e para os duelos que vão começar a partir dos próximos treinos. E também com o protetor bucal que estou usando, a gente está fazendo o máximo para dar segurança e voltar a trabalhar bem”, afirmou.

A contusão aconteceu após choque com o goleiro Fábio no Maracanã, exigindo cirurgia em 12 de outubro para fixação de quatro placas e 20 parafusos na face. Ele admitiu o impacto psicológico do episódio, mas ressaltou a resposta positiva nos treinamentos.

“Sim, me sinto mais seguro, porque foi um trauma importante. Então, obviamente, a gente fica com uma lembrança neural ali que sempre dá um certo receio, mas já estou pronto para outra”, declarou.

Segundo o clube carioca, o acessório protetor foi desenvolvido sob medida pelo setor de odontologia da equipe, com coordenação de Guto Ferreira. O equipamento utilizou escaneamento digital 3D e fabricação em TPU, polímero selecionado para amortecer impactos diretos e preservar a região óssea operada.

O jogador iniciou a rotina com a peça na academia em 2 de novembro e passou a trabalhar com o restante do elenco no gramado a partir do dia 9. A comissão técnica monitora a sua evolução durante a pausa da Data Fifa. O time volta a campo no dia 18 de novembro contra o Athletico-PR, no Maracanã, e a presença de Danilo depende da liberação definitiva do departamento médico.