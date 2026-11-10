O Flamengo foi sancionado pela Conmebol com quatro multas que totalizam 36 mil dólares (200 mil reais), em decorrência de infrações ocorridas na semifinal da Copa Libertadores contra o Estudiantes. Entre as irregularidades apontadas pela entidade está o uso da frase “proibir não é proteger” que está no uniforme do time carioca desde a proibição das bets.

A penalidade referente à mensagem impressa na camisa rubro-negra foi fixada em 8 mil dólares por descumprimento do Código Disciplinar da entidade. Já a maior sanção financeira aplicada somou 15 mil dólares, motivada pela utilização de sinalizadores e artefatos pirotécnicos por parte da torcida nas arquibancadas.

O pacote disciplinar imposto pela entidade sul-americana inclui ainda uma sanção de 5 mil dólares pelo lançamento de itens ao gramado e 8 mil dólares pelo descumprimento dos protocolos de mídia após a partida.

Além das quatro sanções financeiras, o clube recebeu uma advertência formal em razão de irregularidades no uso de coletes pelos jogadores reservas durante a partida.

O montante global de 36 mil dólares será descontado diretamente dos repasses de direitos de transmissão e patrocínios da entidade continental aos quais a agremiação teria direito. Em campo, o confronto diante do Estudiantes resultou na eliminação da equipe brasileira do torneio continental na decisão por pênaltis.