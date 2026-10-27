Matheus Gonçalves foi decisivo na vitória do Al-Ahli por 2 a 1 sobre o Al-Gharafa, nesta segunda-feira, 26, pela fase de liga da Champions Asiática. Ex-Flamengo, o brasileiro marcou o gol que garantiu o triunfo nos minutos finais do confronto e foi eleito o craque da partida.

Com a atuação decisiva, o jogador teve participação fundamental na conquista dos três pontos e ajudou a equipe saudita. Assim, ajudou subir na classificação do Grupo Oeste da competição continental.

“Fico muito feliz por marcar meu primeiro gol na temporada e, principalmente, por ajudar a equipe a conquistar uma vitória tão importante. Foi um jogo difícil, em que precisamos lutar até o fim para conseguir o resultado. Ser eleito o craque da partida é um reconhecimento especial, mas o mais importante é poder contribuir para o Al-Ahli e ajudar o clube a seguir brigando pelas primeiras posições da Champions Asiática”, destacou Matheus Gonçalves.

O gol diante do Al-Gharafa foi o primeiro do atacante na temporada. Desde que chegou ao Al-Ahli, o atleta soma 42 partidas disputadas, cinco gols e cinco assistências. Com o resultado, o clube chegou aos sete pontos e assumiu a segunda colocação do Grupo Oeste da Champions Asiática, torneio que reúne equipes da parte ocidental da Ásia e é disputado em um formato que reúne alguns dos principais clubes da região.