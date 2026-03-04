A CIES Football Observatory publicou um novo levantamento desta vez sobre os jogadores mais decisivos no futebol mundial. Com base no impacto de cada atleta dentro de campo, o relatório analisou 67 ligar e definiu Lionel Messi como líder no quesito. O Top 30 ainda conta com Cristiano Ronaldo mais abaixo, além de Arrascaeta, do Flamengo.
O estudo considera o impacto dentro do jogo a partir de criação de gols, finalizações e influência direta no time, além do nível das ligas que o atleta disputa. O argentino Lionel Messi (Inter Miami) lidera o ranking, seguido por Harry Kane (Bayern) e Anders Dreyer (San Diego).
O francês Kylian Mbappé aparece na 4ª colocação. Outro destaque ainda no top 10 é Denis Bouanga (Los Angeles FC), atacante do Gabão que quase reforçou o Fluminense na última janela de transferências.
Atuando pelo Al-Nassr, o português Cristiano Ronaldo é somente 15º na lista. Abaixo, o ranking também conta com Alfredo Morelos (Atlético Nacional) na 19ª posição. O colombiano teve uma passagem frustrada pelo Santos entre 2023 e 2025, quando a equipe paulista foi rebaixada.
O futebol brasileiro entrou no ranking de duas formas. Na 22ª colocação, Arrascaeta se destaca pelo Flamengo. Logo abaixo, na 23ª colocação, o brasileiro Evander (Cincinnati) também chama a atenção.
Top 30 jogadores mais decisivos segundo CIES
1) Lionel Messi (Inter Miami)
2) Harry Kane (Bayern de Munique) 3) Anders Dreyer (San Diego) 4) Kylian Mbappé (Real Madrid) 5) Xherdan Shaqiri (FC Basel) 6) Luis Suárez (Sporting) 7) Vangelis Pavlidis (Benfica) 9) Ivan Toney (Al-Ahli) 10) Michael Olise (Bayern de Munique) 11) Darko Lemajić (FK RFS) 12) Berkan Taz (SC Verl) 13) Fábio Abreu (Beijing Guoan) 14) Akram Afif (Al-Sadd) 16) Paulinho Fernandes (Deportivo Toluca) 17) Valeri Qazaishvili (Shandong Taishan) 18) Joel Pojhjanpalo (Palermo) 20) Erling Haaland (Manchester City) 21) Christian Fassnacht (Young Boys) 24) Sam Surridge (Nashville SC) 25) Eduard Spertsyan (Krasnodar) 26) Mourad Batna (Al-Fateh) 27) Aleksandar Katai (Crvena Zvezda) 28) Facundo Callejo (Cusco) 29) Janis Ikaunieks (FK RFS) 30) Julián Quiñones (Al-Qadsiah)