O atacante equatoriano Keny Arroyo despertou o interesse do mercado europeu pelas atuações com a camisa do Cruzeiro. Em declarações divulgadas pelo jornal Record, o representante do atleta admitiu que já ocorreram abordagens de intermediários ligados ao futebol português.

Quais clubes procuraram o atacante do Cruzeiro?

Segundo o veículo de imprensa português, o intermediário de Arroyo confirmou o recebimento de contatos preliminares para consultar as condições contratuais e a situação do jogador de 20 anos. O Benfica desponta como um dos interessados na contratação do atleta equatoriano, que também é monitorado por outras equipes europeias.

Apesar das conversas exploratórias com agentes do Velho Continente, o estafe do jogador ressaltou que a prioridade imediata do ponta segue voltada ao rendimento esportivo em solo sul-americano.

Qual é a postura do Cruzeiro sobre o atleta?

Com vínculo firmado até o final de 2029 com o time mineiro, Arroyo é tratado internamente como um ativo de grande projeção técnica e financeira. A diretoria celeste adota cautela nas movimentações de mercado e não demonstra pressa para abrir conversas formais de transferência.

A cúpula do clube estabelece valores elevados para liberar o jogador antes do encerramento do calendário de competições em andamento.