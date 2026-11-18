O Cruzeiro iniciou o planejamento financeiro para a temporada de 2027 com foco na redução da folha salarial. Entre as estratégias avaliadas pelo clube, está uma mudança de status do meio-campista Gerson. O jogador deixou de ser considerado inegociável pela diretoria celeste devido à necessidade de readequação orçamentária diante do cenário de receitas no futebol brasileiro.

Condições estabelecidas para uma eventual negociação

Apesar da flexibilidade para negociar atletas do elenco, a diretoria celeste não pretende liberar o atleta por valores baixos. O clube mineiro estipulou que só aceitará abrir conversas diante de propostas consideradas financeiramente vantajosas. As informações foram divulgadas pela ESPN.

O alto custo operacional é o principal obstáculo para uma transferência imediata, somando o investimento despendido na contratação e os vencimentos mensais de Gerson no clube de Belo Horizonte.

Histórico do investimento na contratação do meio-campista

Contratado em janeiro de 2026 junto ao Zenit, da Rússia, o volante protagonizou a maior compra da história da equipe celeste. O clube desembolsou 27 milhões de euros fixos (cerca de R$ 168 milhões), com previsão de até 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 18 milhões) em metas e bonificações.

Com passagens anteriores por Fluminense e Flamengo, o jogador soma 50 partidas disputadas e sete assistências com a camisa cruzeirense na temporada. Gerson não balançou as redes na temporada.