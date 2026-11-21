Na noite deste sábado, 24, o Cruzeiro superou a Chapecoense por 2 a 1 na Arena Condá, em Chapecó, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado marca a sexta vitória consecutiva da Raposa no torneio.

Do outro lado, o time catarinense, que já entrou em campo com o rebaixamento confirmado, amargou a quinta derrota seguida.

Domínio celeste e susto na defesa

A postura tática das equipes ficou clara desde os primeiros minutos, refletida nos números finais: o Cruzeiro terminou com 67% de posse de bola e 20 finalizações. No entanto, no primeiro tempo, a equipe comandada por Artur Jorge encontrou dificuldades para furar o bloqueio dos donos da casa.

A melhor chance inicial, inclusive, foi da Chapecoense. Aos 13 minutos, Túlio Eduardo partiu para cima da marcação e bateu colocado de fora da área, acertando a trave esquerda do goleiro Otávio.

Aos poucos, os visitantes adiantaram o posicionamento e passaram a rondar a área adversária com mais perigo. Matheus Pereira tentou de fora da área e mandou por cima, enquanto Marquinhos parou em defesa tranquila de Gabriel Werner.

Apesar do volume de jogo, as equipes diminuíram o ritmo na reta final da primeira etapa, indo para o vestiário com o placar zerado.

Gols, reação e brilho do banco

O cenário mudou logo na volta do intervalo, e a pressão surtiu efeito aos quatro minutos. Após finalização de Matías Viña da entrada da área e rebote de Werner, Marquinhos tentou na sobra e o goleiro salvou novamente. Na sequência do lance, Matheus Pereira não perdoou e chutou sem chances para abrir o placar.

O gol animou os mineiros, que quase ampliaram em cobrança de falta de Matheus Pereira e viram Werner fazer grande defesa em chute rasteiro de Neyser aos 19 minutos. Ao todo, o goleiro da Chapecoense foi exigido e terminou a partida com sete defesas.

Quando o jogo parecia controlado, a Chapecoense encontrou o empate. Aos 29 minutos, após cobrança de escanteio fechado de Max, Kauan Faria mandou para as redes e igualou o marcador. O técnico Artur Jorge respondeu com alterações, promovendo a entrada de Wesley aos 35 minutos. A estrela do treinador e do atacante brilhou aos 43: após receber passe de Lucas Silva na esquerda, Wesley invadiu a área, cortou para o meio e bateu rasteiro de pé direito para decretar a vitória cruzeirense.

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Com o triunfo, o Cruzeiro chega aos 66 pontos, isolando-se na terceira colocação a duas rodadas do fim. Já a Chapecoense permanece na 20ª e última posição, com 21 pontos. As duas equipes voltam a campo na próxima semana pelo Brasileirão. Na terça, 24, a Chapecoense recebe o Palmeiras. Na sexta, 27, o Cruzeiro visita o Fluminense.