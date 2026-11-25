O Fluminense e o atacante Germán Cano avançaram nas tratativas para estender o contrato do centroavante até o meio de 2027. Segundo os jornais O Globo e Lance!, a proposta apresentada pela diretoria tricolor envolve a ampliação do contrato por mais seis meses com redução salarial.

Aos 38 anos, o camisa 14 tinha compromisso vigente com o clube carioca até 31 de dezembro de 2026. A extensão de seis meses tem como objetivo alinhar o término do ciclo do jogador ao encerramento da primeira metade da temporada seguinte.

Com o encaminhamento do novo vínculo, a diretoria do clube planeja organizar uma despedida aos moldes da homenagem promovida para o ex-atacante Fred. A intenção é proporcionar ao argentino um encerramento de trajetória condizente com a sua relevância na história recente do Flu.

Após conviver com problemas físicos em 2026, Cano disputou 16 partidas e marcou um gol no ano. Apesar de ter perdido espaço na equipe titular, a liderança do atleta nos bastidores segue valorizada pela comissão técnica e pela diretoria. O jogador já declarou publicamente que não cogita a aposentadoria imediata e pretende continuar atuando no futebol brasileiro.

Contratado no início de 2022, Germán Cano soma mais de 110 gols com a camisa tricolor. O atacante foi o principal artilheiro na conquista da Copa Libertadores de 2023, além de faturar a Recopa Sul-Americana de 2024 e o bicampeonato do Campeonato Carioca em 2022 e 2023.