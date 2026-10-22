Após a classificação do Atlético-MG para a final da Sul-Americana, o técnico Eduardo Domínguez comentou sobre o mental forte do elenco atleticano para chegar vivo nas brigas das duas copas que disputa. Além da decisão contra o Boca Juniors, terá o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil.

Barba Domínguez vê jogadores recuperados do trauma de 2025

Em 2025, o Atlético Mineiro perdeu para o Lanús na final da Sul-Americana. Domínguez vê os atletas remanescentes preparados psicologicamente e que há uma confiança na capacidade técnica para disputar os dois torneio de mata-mata.

“Muitos jogadores tem a oportunidade de repetir, mas alguns outros são novos, como a comissão técnica. Meus jogadores querem ganhar. Eles estão acreditando muito mais neles. Então isso é muito importante para mim”, disse o treinador, que ressaltou que a derrota por 2 a 0 para o City Torque no jogo da volta, após um 3 a 0 a favor na ida, não muda a percepção do elenco.

“Tínhamos de uma forma muito consistente brigando por estar dentro dos três torneios [Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana]. Então a cabeça do grupo é boa. Eu estou muito contente. Eu estou falando muito disso. Para ganhar, nós vamos fazer nosso maior esforço para conseguir o que não se conseguiu nos anos passados”, completou.

Quando Everson volta a jogar pelo Atlético-MG?

Ainda na entrevista coletiva, Barba Domínguez falou sobre Everson. Mesmo sem condições de jogo, a presença do goleiro foi valorizada internamente como demonstração de liderança e união do elenco em momento decisivo da temporada. O treinador destacou a proximidade do retorno do atleta, mas ressaltou cautela na definição de uma data.

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“Estamos no dia a dia com ele. Sabemos da importância que ele é para nós, para o time e para o grupo. Ele tinha vontade de vir aqui e apoiar, estar próximo do grupo, porque está perto de voltar. Não temos um dia preciso para voltar, mas ele tem a tranquilidade que o Delfim está fazendo uma grande tarefa. Estamos muito contentes”, afirmou.

Durante o período de desfalque do titular, o jovem goleiro Gabriel Delfim assumiu a meta atleticana e ganhou sequência com atuações seguras nos mata-matas. A resposta positiva do reserva proporcionou tranquilidade ao departamento médico para não apressar a reabilitação física de Everson.