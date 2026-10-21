O Fluminense entra em campo na noite desta quarta-feira, 21, às 21h30, diante do Palmeiras, pelo confronto de volta da semifinal da Copa Libertadores. A partida em São Paulo marca o reencontro do atacante Hulk com o estádio alviverde em um momento decisivo do torneio continental. Principal contratação tricolor para a temporada, o camisa 7 tenta conduzir o clube carioca à decisão da América enquanto busca conquistar o único troféu de grande porte que ainda não possui no futebol brasileiro.

A marca de 2021 e o retrospecto contra o rival

A trajetória do jogador na competição sul-americana tem um capítulo emblemático escrito no mesmo gramado há cinco anos. Em 2021, quando defendia o Atlético-MG, Hulk viveu o momento mais delicado no torneio ao acertar a trave em cobrança de pênalti durante o empate por 0 a 0 na partida de ida da semifinal. O lance custou caro à equipe mineira, eliminada no jogo de volta após nova igualdade por 1 a 1 pelo antigo critério do gol qualificado. O resultado encerrou as chances de uma inédita tríplice coroa na temporada em que o clube conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

O retrospecto do atleta diante do adversário paulista na Libertadores acumulou novas frustrações nas temporadas seguintes. Em 2022 e 2023, o atacante voltou a ser superado pelo Palmeiras em confrontos eliminatórios pelo Atlético-MG, além de ter ficado com o vice-campeonato continental diante do Botafogo em 2024.

O desafio tricolor pela vaga na decisão

Agora vestindo a camisa do Fluminense, Hulk volta ao Allianz Parque com a responsabilidade de liderar o ataque ao lado de nomes como Germán Cano e Martinelli. Para alcançar a classificação à final, o time comandado por Mano Menezes precisa superar não apenas a força do mandante, mas também um histórico desfavorável do clube em confrontos de mata-mata dentro da arena paulista.

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A eliminatória define o primeiro finalista da atual edição da Libertadores. Ciente do peso do duelo, a delegação tricolor desembarcou na capital paulista focada em uma atuação equilibrada para neutralizar a pressão inicial do rival e construir o resultado fora de casa.