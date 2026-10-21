Adversário do Atlético-MG na semifinal da Copa Sul-Americana, o Montevideo City Torque representa um dos projetos corporativos mais singulares do futebol continental. Fundada em 2007 na capital uruguaia, a agremiação começou nas divisões de acesso e teve sua história transformada em abril de 2017, com a compra realizada pelo City Football Group, grupo que comanda o Manchester City.

Como a gestão do Grupo City estruturou o clube uruguaio

De acordo com apuração do portal ge.globo e do jornal O Tempo, o aporte financeiro viabilizou estabilidade institucional, acessos rápidos no cenário uruguaio e ampla modernização. Em 2020, o clube deixou o nome Club Atlético Torque e adotou a marca atual, acompanhada do escudo circular característico e do uniforme azul-celeste.

Os investimentos também permitiram a construção de um moderno centro de treinamento em Montevidéu, transformando a instituição em um polo de formação e transferência de jovens talentos para o exterior.

O confronto diante do time mineiro na semifinal

Sob o comando do técnico Marcelo Méndez, a equipe vive seu maior momento em torneios continentais ao alcançar as semifinais da competição. No entanto, o cenário eliminatório ficou adverso logo no primeiro confronto: em Belo Horizonte, o Atlético-MG venceu a partida de ida por 3 a 0 na Arena MRV.

Para avançar de maneira inédita à final da Sul-Americana, a equipe celeste terá de buscar uma virada histórica nos noventa minutos decisivos, realizados no gramado do Estádio Centenário.