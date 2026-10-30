O volante Luiz Gustavo confirmou que negocia a renovação de contrato com o Athletico-PR para a próxima temporada. Após a partida diante do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, o meio-campista de 39 anos detalhou as tratativas em entrevista na zona mista.

“A gente já tem conversado e provavelmente sim, a gente vai chegar a um ponto positivo e, se Deus quiser, eu vou jogar mais uma temporada e permanecer o máximo possível no Athletico”, afirmou.

Com vínculo vigente até o encerramento da temporada, o jogador ressaltou que as condições de trabalho e a estrutura oferecida pelo clube paranaense foram decisivas para manter o alto nível competitivo.

“Era isso que realmente eu procurava para mim como pessoa, como profissional, porque, com uma idade um pouco avançada, vamos dizer assim, para o futebol, a gente precisa de alguns detalhes ali que fazem toda diferença. O Athletico me proporcionou e estou muito feliz”, completou Luiz Gustavo.

O Athletico-PR perdeu do Grêmio por 2 a 0 na última quinta-feira (29) e está na quinta colocação, com 54 pontos.