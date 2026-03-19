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Athletico PR

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O Athletico-PR não tomou conhecimento da crise do Cruzeiro e garantiu uma importante vitória por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, 18, na Arena da Baixada, em Curitiba. Em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Furacão construiu o resultado com um início avassalador, marcando dois gols nos primeiros dez minutos de jogo.

O triunfo impulsiona os paranaenses na tabela, enquanto a equipe mineira vê seu drama aumentar na zona de rebaixamento.

A partida mal havia começado e a rede já estava balançando. Com apenas 54 segundos de bola rolando, Mendoza acertou um belo chute de canhota no canto do goleiro Matheus Cunha, anotando o gol mais rápido desta edição do torneio.

Atordoado, o time celeste, que já havia chegado atrasado ao estádio devido ao trânsito na capital paranaense, não conseguiu se organizar. Aos seis minutos, Viveros antecipou Matheus Henrique na área e sofreu pênalti. O próprio atacante cobrou com firmeza aos nove minutos, ampliando a vantagem rubro-negra e incendiando a torcida local.

Reação celeste e drama na etapa final

Após ser dominado na primeira etapa — que terminou com uma grande defesa do goleiro Santos em cobrança de falta de Arroyo —, o Cruzeiro voltou para o segundo tempo disposto a mudar a história. Aos 13 minutos, Kaiki avançou pela esquerda e serviu Villarreal, que tocou na saída do goleiro para descontar.

O gol deu sobrevida aos visitantes, que quase empataram aos 20 minutos, quando Villarreal encobriu Santos de cabeça, mas viu a bola sair por muito pouco. O Athletico respondeu na mesma moeda e carimbou o travessão com Aguirre, aos 29 minutos, mantendo a tensão até o apito final.

Apesar da pressão final do adversário e do volume ofensivo em busca do empate, o sistema defensivo paranaense segurou o resultado. Com a vitória, o Athletico-PR salta para a sétima posição do campeonato e ganha moral para o clássico contra o Coritiba na próxima rodada.

Já o Cruzeiro, que demitiu o técnico Tite recentemente e foi comandado pelo interino Wesley Carvalho, amarga a vice-lanterna e corre o risco de terminar a rodada na última colocação. O próximo desafio da Raposa será em casa, contra o Santos.