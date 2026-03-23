Artur Jorge chegou a Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira, 23, para ser apresentado ao Cruzeiro. O português foi anunciado como novo treinador, substituindo Tite, que deixou o time em fase ruim.

O técnico, que assinou contrato até o final de 2027, estava no Al-Rayyan, do Catar. Em entrevista concedida à imprensa presente no Aeroporto de Confins, prometeu tirar a Raposa da última posição do Campeonato Brasileiro.

“Um prazer estar aqui também. Estou feliz de voltar ao Brasil, chegar num projeto do Cruzeiro, um projeto que me motiva. Temos muito para a frente. Mas isso não será problema. Vamos dar a volta na situação que nos encontramos”, disse.