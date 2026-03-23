Artur Jorge chegou a Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira, 23, para ser apresentado ao Cruzeiro. O português foi anunciado como novo treinador, substituindo Tite, que deixou o time em fase ruim.
O técnico, que assinou contrato até o final de 2027, estava no Al-Rayyan, do Catar. Em entrevista concedida à imprensa presente no Aeroporto de Confins, prometeu tirar a Raposa da última posição do Campeonato Brasileiro.
“Um prazer estar aqui também. Estou feliz de voltar ao Brasil, chegar num projeto do Cruzeiro, um projeto que me motiva. Temos muito para a frente. Mas isso não será problema. Vamos dar a volta na situação que nos encontramos”, disse.
Para viabilizar a chegada do novo comandante, a diretoria celeste desembolsou cerca de R$ 15 milhões (2,5 milhões de euros). A estreia oficial à beira do gramado está agendada para o dia 1º de abril, em partida contra o Vitória, no Mineirão.
Artur Jorge teve passagem vitoriosa no Botafogo, em 2024. O técnico português conquistou a Libertadores e o Brasileirão pelo clube carioca. Com 55 jogos no comando do Botafogo, Artur Jorge teve 65,4% de aproveitamento.