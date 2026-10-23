O Corinthians visita o Vasco neste sábado, 24, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Clarence Seedorf, a equipe alvinegra encerrou os treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava nesta sexta-feira, 23, com uma extensa lista de baixas.

O técnico tem problemas para montar o setor ofensivo e defensivo. O atacante Memphis Depay teve diagnosticado um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita, enquanto o zagueiro Gabriel Paulista se recupera de estiramento no músculo adutor da perna esquerda. O departamento médico do clube também trata Raniele, Alex Santana, Kayke e Zakaria Labyad.

Além dos lesionados, André Carrillo e Vitinho foram submetidos a controle de carga física. Diante das carências no elenco, Seedorf realizou testes táticos nos últimos treinos, com a possibilidade de adiantar o lateral Matheus Bidu para atuar como ponta no corredor esquerdo.

A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Jesse Lingard (Matheus Bidu), Yuri Alberto e Kaio César (Gui Negão).

A equipe paulista ocupa a 16ª colocação, com 33 pontos, e precisa do resultado positivo para se distanciar da zona de rebaixamento do torneio nacional. O Vasco atua diante de sua torcida em São Januário buscando se manter seguro no meio da tabela e afastar qualquer risco nas rodadas decisivas.