Após empatar sem gols no clássico contra o Santos na Vila Belmiro, o Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, 29, na Academia de Futebol. A equipe iniciou os treinamentos com foco no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil diante do Vasco, agendado para o próximo domingo, 01, às 16h (de Brasília), no Nubank Parque.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na Baixada Santista cumpriram cronograma regenerativo e trabalhos de musculação no centro de excelência. O restante do elenco participou de treino técnico e tático em campo reduzido, sob comando de Abel Ferreira.

A principal novidade positiva para a comissão técnica é a consolidação do retorno de Vitor Roque. Recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, o atacante entrou no segundo tempo diante do Santos e participou normalmente das atividades no gramado nesta quinta-feira, brigando por vaga entre os titulares no mata-mata.

Joaquín Piquerez e Andreas Pereira também retornaram no clássico contra o Peixe, após cumprirem suspensão automática, e estarão à disposição.

Por outro lado, Paulinho continua em tratamento intensivo de um trauma na panturrilha direita sofrido na semifinal da Libertadores, e o paraguaio Ramón Sosa trata uma lesão na coxa.