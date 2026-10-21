O Vasco encerrou sua trajetória na Copa Sul-Americana de 2026 ao ser superado pelo Boca Juniors na semifinal. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0 em Buenos Aires, o clube perdeu por 3 a 1 no Maracanã e deu adeus ao torneio no placar agregado.

Quanto o Vasco arrecadou em premiações na Conmebol?

Com a campanha finalizada entre os quatro melhores do torneio, o Cruz-Maltino garantiu um montante total de R$ 15,1 milhões em premiações distribuídas pela entidade sul-americana. O valor acumulado engloba as seguintes etapas da competição:

Participação e vitórias durante a fase de grupos;

Bonificações financeiras pelos confrontos dos playoffs e das oitavas de final;

Cotas de classificação pelas fases de quartas de final e semifinal.

Veja a premiação paga a cada fase da Sul-Americana

Fase de grupos: US$ 300 mil (R$ 1,51 milhão) + US$ 125 mil (R$ 628 mil) a cada vitória

Playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,51 milhões)

Oitavas de final: US$ 600 mil (R$ 3,02 milhões)

Quartas de final: US$ 700 mil (R$ 3,52 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,02 milhões)

Vice-campeão: US$ 2,5 milhões (R$ 12,56 milhões)

Campeão: US$ 10 milhões (R$ 50,25 milhões)

Como o montante impacta o planejamento do clube?

Apesar do resultado negativo em campo, os R$ 15,1 milhões arrecadados superaram a projeção estabelecida no planejamento orçamentário do clube para a competição continental na temporada.

Caso tivesse avançado à final, a premiação acumulada pelo time carioca seria de no mínimo R$ 28,5 milhões em caso de vice-campeonato. Em caso de conquista do título, a Conmebol pagaria uma premiação total avaliada em cerca de R$ 66 milhões.