A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf), órgão criado pela CBF para fiscalizar as regras de Fair Play Financeiro do Brasileirão, lançou um painel digital que consolida a situação financeira das equipes das Séries A e B, com base nos balanços financeiros de 31 de dezembro de 2025. Juntos, os 40 clubes acumulam uma dívida de R$ 19,99 bilhões.

Na primeira divisão, o Atlético-MG lidera o ranking de maiores débitos da elite nacional. No extremo oposto da tabela da Série A, o Mirassol aparece com o menor passivo.

Na Série B, o Sport desponta com as maiores cobranças da divisão de acesso, enquanto o CRB detém a menor dívida consolidada entre todos os clubes monitorados pela plataforma.

O sistema monitora pendências em três categorias: salários, transferências e impostos. Até 30 de junho, fim da janela mais recente para a declaração, apenas seis clubes da Série A relataram não ter dívidas – Bahia, Chapecoense, Flamengo, Mirassol, Palmeiras e Red Bull Bragantino.

A Anresf colocou 24 clubes das séries A e B sob alerta formal na última terça-feira, 21. Oito deles podem sofrer transfer ban caso não quitem dividas contraídas durante a atual temporada em até 45 dias.

Veja as dívidas dos clubes da Série A:

1 – Atlético-MG: R$ 2,21 bi

2 – Corinthians: R$ 2,08 bi

3 – Botafogo: R$ 1,78 bi 4 – Cruzeiro R$ 1,28 bi 5 – Palmeiras: R$ 1,13 bi 6 – Internacional: R$ 1,05 bi 7 – Fluminense: R$ 1,04 bi 8 – Santos: R$ 999 mi 9 – Vasco: R$ 963 mi 10 – Flamengo: R$ 950 mi 11 – São Paulo: R$ 917 mi 12 – Grêmio: R$ 811 mi 13 – Red Bull Bragantino: R$ 727 mi 1 4 – Athletico-PR: R$ 374 mi 15 – Bahia: R$ 357 mi 16 – Vitória: R$ 288 mi 17 – Chapecoense: R$ 171 mi 18 – Coritiba: R$ 155 mi 19 – Remo: R$ 37 mi

20 – Mirassol: R$ 7,4 mi

Veja as dívidas dos clubes da Série B:

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