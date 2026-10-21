A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf), órgão criado pela CBF para fiscalizar as regras de Fair Play Financeiro do Brasileirão, lançou um painel digital que consolida a situação financeira das equipes das Séries A e B, com base nos balanços financeiros de 31 de dezembro de 2025. Juntos, os 40 clubes acumulam uma dívida de R$ 19,99 bilhões.
Na primeira divisão, o Atlético-MG lidera o ranking de maiores débitos da elite nacional. No extremo oposto da tabela da Série A, o Mirassol aparece com o menor passivo.
Na Série B, o Sport desponta com as maiores cobranças da divisão de acesso, enquanto o CRB detém a menor dívida consolidada entre todos os clubes monitorados pela plataforma.
O sistema monitora pendências em três categorias: salários, transferências e impostos. Até 30 de junho, fim da janela mais recente para a declaração, apenas seis clubes da Série A relataram não ter dívidas – Bahia, Chapecoense, Flamengo, Mirassol, Palmeiras e Red Bull Bragantino.
A Anresf colocou 24 clubes das séries A e B sob alerta formal na última terça-feira, 21. Oito deles podem sofrer transfer ban caso não quitem dividas contraídas durante a atual temporada em até 45 dias.
Veja as dívidas dos clubes da Série A:
Veja as dívidas dos clubes da Série B:
1 – Sport: R$ 324 mi
2 – Náutico: R$ 291 mi
3 – Fortaleza: R$ 276 mi
4 – Avaí: R$ 266 mi
5 – Ponte Preta: R$ 235 mi
6 – Ceará: R$ 217 mi
7 – América-MG: R$ 182 mi
8 – Novorizontino: R$ 167 mi
9 – Vila Nova: R$ 155 mi
10 – Goiás: R$ 114 mi
11 – Botafogo-SP: R$ 89 mi
12 – São Bernardo: R$ 77 mi
13 – Athletic Club: R$ 72 mi
14 – Londrina: R$ 44 mi
15 – Atlético-GO: R$ 42 mi
16 – Cuiabá: R$ 40 mi
17 – Criciúma: R$ 30 mi
18 – Juventude: R$ 22 mi
19 – Operário: R$ 4,2 mi
20 – CRB: R$ 0,9 mi