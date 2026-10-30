O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, informou nesta quinta-feira, 30, que o estádio está oficialmente disponível para receber a partida entre Vasco e Palmeiras, válida pela semifinal da Copa do Brasil e agendada para o dia 8 de novembro. Contudo, a tendência da diretoria cruz-maltina é declinar da oferta e manter o confronto decisivo no Estádio de São Januário.

De acordo com o comunicado da concessionária gerenciada por Flamengo e Fluminense, a liberação da praça esportiva é viável em razão da ausência de conflitos com as agendas dos dois clubes.

O Rubro-Negro atuará no Maracanã na próxima quarta-feira, 4, e só retornará ao estádio no dia 18 de novembro, contra o Athletico Paranaense. Já o Tricolor tem compromisso marcado no local apenas no dia 22 de novembro, diante do Mirassol. A Fla-Flu Serviços garantiu ainda que o estado do gramado se encontra adequado e terá tempo hábil de recuperação após a realização da partida.

Apesar da proposta, o Vasco prioriza mandar o jogo de volta do mata-mata em sua sede tradicional. A diretoria do clube atua junto à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para obter a liberação de capacidade ampliada para aproximadamente 25 mil torcedores na Colina Histórica.

A administração do Maracanã reforçou que não impõe óbices ao evento e que a definição oficial da sede cabe exclusivamente ao Vasco e ao aval final da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).