Com o empate contra o Corinthians, na noite da última quarta-feira, 4, o São Paulo vai terminar o Campeonato Brasileiro sem ganhar nenhum clássico. É a primeira vez que o Tricolor não vence pelo menos um rival na competição desde 2013.

No ano, em de partidas, o Tricolor venceu apenas uma vez, contra o Santos, em 31 de janeiro, pela primeira fase do Paulistão. No Morumbis, o time venceu por 2 a 0, gols de Tapia e Luciano. Nos outros nove clássicos foram: três empates e seis derrotas. No total, foram 15 gols sofridos e nove marcados.

O aproveitamento geral em clássico é de apenas 20%. No Brasileirão, foram dois empates e quatro derrotas, com aproveitamento geral de 43%.

Contra o Palmeiras, o São Paulo perdeu todas as quatro partidas que disputou. No Paulistão, na primeira fase e nas semifinais, o clube perdeu por 3 a 1 e 2 a 1. No Brasileiro, perdeu no Morumbis por 1 a 0 e no Nubank Parque por 2 a 0.

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Os clássicos de 2026