O quarto e último semifinalista da Copa Libertadores 2026 foi conhecido nesta quinta-feira, 17. Atual campeão, o Flamengo sofreu, mas eliminou o Independiente del Valle, do Equador, com um empate em 1 a 1 no Maracanã, e se juntou a Estudiantes, da Argentina, e aos compatriotas Fluminense e Palmeiras.

O Fluminense venceu o argentino Platense por 2 a 0 no Rio e perdeu por 2 a 1 na Argentina para ficar com a vaga. O Palmeiras, por sua vez, venceu a LDU de Quito na ida por 1 a 0 em São Paulo, perdeu a volta no Equador por 3 a 2 e se classificou nos pênaltis.

A semifinal só não será 100% brasileira, pois o Estudiantes eliminou o Corinthians em Itaquera com um triunfo por 1 a 0, após igualdade em 1 a 1 em Buenos Aires. Na Neo Química Arena, no último lance da partida, o astro Memphis Depay desperdiçou um pênalti.

Quais são os confrontos das semifinais

Fluminense x Palmeiras

Estudiantes x Flamengo

Datas das semifinais da Copa Libertadores 2026

Com Data Fifa nos próximos dias, a Copa Libertadores terá uma pausa de quase um mês. Os jogos de ida da semifinal têm como datas-base os dias 13 e 14 de outubro, enquanto os de volta estão previstos 20 e 21 de outubro.

Palmeiras e Flamengo farão o segundo jogo em casa por terem feito melhor campanha na primeira fase. O clube carioca, aliás, ficou à frente do próprio Estudiantes no grupo A (16 pontos a 9).