O Palmeiras sobreviveu a um verdadeiro teste para cardíacos na noite desta quarta-feira (16), no estádio Casa Blanca, em Quito. Após estar duas vezes à frente no placar e sofrer uma virada relâmpago da LDU por 3 a 2 nos acréscimos do segundo tempo, o Verdão precisou das penalidades para decidir seu futuro nas quartas de final da Copa Libertadores. Na marca da cal, a estrela do goleiro Carlos Miguel falou mais alto: com duas defesas cruciais, ele evitou a tragédia e selou a classificação alviverde.
Vantagem alviverde e resposta imediata
Mesmo jogando na temida altitude equatoriana e precisando apenas de um empate após a vitória por 1 a 0 na partida de ida, o Palmeiras não se acovardou nos minutos iniciais. Aos 10 minutos, após cobrança de escanteio de Arias, Marlon Freitas aproveitou a sobra na área para abrir o placar. No entanto, a vantagem durou pouco. Aos 15 minutos, cobrando escanteio, Lucas Rodríguez encontrou Segóvia, que se antecipou após um vacilo de Barboza e cabeceou para baixo, empatando o duelo. A partir daí, a LDU assumiu o controle da posse de bola, enquanto a equipe paulista se postava na defesa, buscando anular os espaços.
Caos, expulsão e virada dramática
A segunda etapa trouxe um roteiro de pura tensão. O Palmeiras encontrava dificuldades para reter a bola no ataque e viu seu comandante, Abel Ferreira, ser expulso por reclamação aos 21 minutos. A resposta veio do banco: Vitor Roque entrou na vaga de Flaco López e mudou o panorama. Aos 26 minutos, após cruzamento de Andreas, a bola tocou no braço de Mina. Pênalti marcado e convertido com frieza por Vitor Roque, recolocando os visitantes na frente.
O jogo parecia controlado, mas os acréscimos reservavam um castigo severo. Aos 45 minutos, Estrada aproveitou cruzamento, Carlos Miguel defendeu na trave, mas o próprio atacante conferiu o rebote. Apenas três minutos depois, em novo abafa, Alvarado cruzou da direita e Estrada, de peixinho, virou a partida para 3 a 2, levando a torcida local à loucura e forçando a disputa de pênaltis, já que o placar agregado apontava igualdade.
As mãos da classificação
Na marca da cal, a frieza brasileira superou o ímpeto equatoriano. Vitor Roque abriu a série com uma ousada cavadinha. A LDU marcou com Deyverson, mas logo em seguida Carlos Miguel começou a brilhar ao defender a cobrança de Lucas. O Palmeiras manteve a vantagem com Maurício e Piquerez, até Lucas Evangelista parar no goleiro Valle, devolvendo o drama à disputa. Contudo, na última e decisiva cobrança da LDU, Carlos Miguel voou no canto esquerdo para espalmar o chute de Segovia, o autor do primeiro gol equatoriano, e garantir a festa alviverde.
Com o resultado heroico, o Palmeiras avança para a semifinal da Copa Libertadores. O próximo desafio será um confronto doméstico diante do Fluminense, que garantiu sua vaga na chave. Para a LDU, resta a eliminação amarga após uma reação histórica que esbarrou nas mãos do goleiro palmeirense.