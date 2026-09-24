O Palmeiras tem os dois jogadores mais valiosos do futebol brasileiro, segundo estudo do CIES Football Observatory. Os atacantes Flaco López e Vitor Roque são avaliados em, respectivamente, 53,9 milhões de euros (R$ 318,1 milhões) e 53,2 milhões de euros (R$ 314 milhões). Flaco, inclusive, integra o top-10 de jogadores mais valiosos fora das cinco principais ligas da Europa.

Na terceira posição, Kaio Jorge, do Cruzeiro, é quem fecha o pódio. Conforme revelado pelo estudo, o atacante é avaliado em 41,8 milhões de euros (cerca de R$ 246,5 milhões).

A lista dos dez atletas mais valiosos do futebol brasileiro ainda conta com os seguintes atletas: Álvaro Montoro (Botafogo), Samuel Lino (Flamengo), Arroyo (Cruzeiro), Breno Bidon (Corinthians), Agustín Giay (Palmeiras), Martinelli (Fluminense) e Andrés Gómez (Vasco).

Ranking dos jogadores mais valiosos do futebol brasileiro

Flaco López (Palmeiras) – 53,9 milhões de euros (R$ 318,1 milhões) Vitor Roque (Palmeiras) – 53,2 milhões de euros (R$ 314 milhões) Kaio Jorge (Cruzeiro) – 41,8 milhões de euros (R$ 246,5 milhões) Montoro (Botafogo) – 37,4 milhões de euros (R$ 220,6 milhões) Samuel Lino (Flamengo) – 31,3 milhões de euros (R$ 184,6 milhões) Arroyo (Cruzeiro) – 30,7 milhões de euros (R$ 181,1 milhões) Breno Bidon (Corinthians) – 28,9 milhões de euros (R$ 170,4 milhões) Agustín Giay (Palmeiras) – 28 milhões de euros (R$ 165,1 milhões) Martinelli (Fluminense) – 24,9 milhões de euros (R$ 146,8 milhões) Andrés Gómez (Vasco) – 24,5 milhões de euros (R$ 144,5 milhões)

Estudo da CIES Football Observatory

O levantamento da CIES Football Observatory revelou os jogadores mais valiosos fora das cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha). A publicação do estudo foi feita na última quarta-feira, 23.

No ranking mundial, o meia Victor Froholdt, do Porto, é avaliado em 83,7 milhões de euros (R$ 493,8 milhões). Pavlidis, do Benfica, avaliado em 65 milhões de euros (R$ 383,5 milhões) e o brasileiro Gabriel Martinelli, do Al-Hilal, avaliado em 63,6 milhões de euros (R$ 375,2 milhões) fecham o pódio.