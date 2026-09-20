O Cruzeiro mostrou poder de reação e conquistou uma vitória fundamental na tarde deste domingo, 20. Jogando no Barradão, em Salvador, a Raposa superou o Vitória de virada por 3 a 1, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Após sair atrás no placar na primeira etapa, o time mineiro voltou com outra postura do intervalo, aproveitou as falhas do adversário e garantiu três pontos cruciais para se manter na briga pelo G-5 da competição.

Domínio rubro-negro e vantagem inicial

Empurrado por quase 13 mil torcedores, o Vitória tomou a iniciativa do jogo desde o apito inicial. A equipe comandada por Jair Ventura controlou a posse de bola e criou as melhores oportunidades, esbarrando em boas defesas do goleiro Otávio.

A insistência baiana foi recompensada na reta final do primeiro tempo. Aos 39 minutos, Matheuzinho conseguiu romper a forte marcação cruzeirense e encontrou Renê livre na área. O atacante dominou com categoria e fuzilou para o fundo das redes, levando a torcida do Leão ao delírio e justificando a superioridade dos mandantes até ali.

Substituições precisas e a virada celeste

O cenário da partida mudou drasticamente logo no retorno do intervalo. O técnico Artur Jorge promoveu alterações no Cruzeiro que surtiram efeito imediato. Logo aos dois minutos da etapa complementar, Kaio Jorge encontrou Arroyo dentro da área. O atacante finalizou e contou com um escorregão fatal do goleiro Lucas Arcanjo para empatar o duelo.

O gol desestabilizou o Vitória, que recuou e viu a Raposa assumir o controle do meio-campo. A pressão visitante culminou na virada aos 21 minutos: Arroyo, agora atuando como garçom, cruzou da linha de fundo para Villalba. O jogador, que havia entrado no segundo tempo, apareceu livre e bateu firme. A bola ainda desviou em Cacá antes de balançar as redes, decretando a virada mineira.

Desespero baiano e consolidação no G-5

Nos minutos finais, o Vitória partiu para o tudo ou nada na base do desespero. O técnico Jair Ventura empilhou atacantes, mas a equipe esbarrou na ansiedade e na sólida retranca armada pelo Cruzeiro, que administrou a vantagem com inteligência até o apito final, confirmando o placar de 3 a 1.

Com o resultado positivo fora de casa, o Cabuloso se recupera da derrota na rodada anterior e segue firme na parte de cima da tabela. Já o Leão da Barra desperdiça a chance de usar o fator casa, estaciona nos 33 pontos e vê a zona de rebaixamento continuar assombrando sua campanha no Brasileirão.