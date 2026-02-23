Palmeiras e São Paulo garantiram classificação nas quartas de final do Paulistão 2026 com vitórias no final de semana e agora vão se enfrentar na semifinal da competição no próximo sábado, 28, ou domingo, 1 – a Federação Paulista vai divulgar as datas nesta segunda, 23.

O Palmeiras, que passou com goleada sobre o Capivariano, 4 x 0, terá a vantagem de atuar em casa no Choque-Rei por ter feito a 2ª melhor campanha entre os quatro classificados para a semi (19 pontos e saldo +5), atrás do Novorizontino (19 pontos e saldo +7). O São Paulo tem a 3ª melhor campanha (16 pontos e saldo 0), à frente do Corinthians (15 pontos e saldo +4).

Na história do confronto, o Palmeiras está em vantagem no retrospecto geral, com 121 vitórias, contra 116 do São Paulo e 116 empates. O Verdão marcou 461 gols e sofreu 447. Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras não perdeu (6 vitórias, sendo as últimas 4 seguidas) e mais 4 empates, com 16 gols marcados e 5 gols sofridos.

Em mata-matas ou jogos decisivos que valeram título na rodadas finais, porém, a história é outra. O São Paulo venceu 19 confrontos e foi derrotado em apenas 9. Pelo Paulistão, essa será a X vez em que as duas equipes se enfrentarão em um duelo de mata-mata ou jogos decisivos.

São Paulo 19 x 9 Palmeiras em mata-matas:

1942 – Jogo decisivo do Paulistão (Palmeiras)

1943 – Jogo decisivo do Paulistão (São Paulo)

1950 – Jogo decisivo do Paulistão (Palmeiras)

1971 – Jogo decisivo do Paulistão (São Paulo)

1972 – Jogo decisivo do Paulistão (Palmeiras)

1973 – Jogo decisivo do Brasileirão (Palmeiras)

1977 – Semifinal do 1º turno do Paulistão (São Paulo)

1978 – Semifinal do Paulistão (São Paulo)

1987 – Semifinal do Paulistão (São Paulo)

1992 – Final do Campeonato Paulista (São Paulo)

1994 – Oitavas da Copa Libertadores (São Paulo)

1998 – Semifinal do Torneio Rio-São Paulo (São Paulo)

1998 – Semifinal do Paulistão (São Paulo)

2000 – Quartas da Copa do Brasil (São Paulo)

2000 – Oitavas do Brasileirão (Palmeiras)

2002 – Semifinal do Torneio Rio-São Paulo (São Paulo)

2002 – Semifinal do Supercampeonato Paulista (São Paulo)

2005 – Oitavas da Copa Libertadores (São Paulo)

2006 – Oitavas da Copa Libertadores (São Paulo)

2008 – Semifinal do Paulistão (Palmeiras)

2019 – Semifinal do Paulistão (São Paulo)

2021 – Final do Paulistão (São Paulo)

2021 – Quartas da Copa Libertadores (Palmeiras)

2022 – Final do Paulistão (Palmeiras)

2022 – Oitavas da Copa do Brasil (São Paulo) 2023 – Quartas da Copa do Brasil (São Paulo) 2024 – Final da Supercopa do Brasil (São Paulo) 2025 – Semifinal do Paulistão (Palmeiras)