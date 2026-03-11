O título paulista do Palmeiras, conquistado no último domingo, 8, diante do Novorizontino, merece ser emoldurado pelo torcedor alviverde. Por isso, PLACAR lançou a revista-pôster da conquista, já disponível em nossa loja no Mercado Livre, e nas bancas.

Confira os heróis do título do Palmeiras

FLACO LÓPEZ, O ARTILHEIRO

Flaco López em ensaio para a PLACAR de novembro de 2025, edição 1529 – Alexandre Battibugli/PLACAR

Terceiro estrangeiro com mais gols na história do Palmeiras (64), o argentino Flaco López começou sua quinta temporada pelo clube sendo o grande nome do time na conquista do Paulistão. Artilheiro do time com 6 gols, o centroavante marcou dois deles nos dois clássicos contra o São Paulo, fez o gol da vitória sobre o Corinthians na Neo Química Arena e também o que garantiu a vitória no primeiro jogo da final contra o Novorizontino, em Barueri. Além disso, deu três assistências e foi o jogador com mais participações em gols na competição. Ótimo desempenho para quem ainda sonha em disputar a Copa do Mundo ao lado de Messi na seleção argentina.

GUSTAVO GÓMEZ, MULTICAMPEÃO

Gustavo Gómez abre o placar para o Palmeiras contra o River - Juan MABROMATA / AFP