Pôster do Palmeiras: os heróis do campeão paulista de 2026

Abel Ferreira e Gustavo Gómez comemoram o titulo paulista do Palmeiras

No Verdão desde 2018, o capitão Gustavo Gómez levantou o seu 13º troféu pelo clube e se tornou o jogador com mais títulos na história do Palmeiras. Aos 32 anos, o paraguaio tem agora duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022), três Brasileiros (2018, 2022 e 2023), uma Supercopa do Brasil (2023), uma Copa do Brasil (2020) e cinco Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023, 2024 e 2026). Estrangeiro com mais jogos pelo clube (392), mais vitórias (231), o zagueiro é também o 8º gringo com mais gols na história do Verdão (45 gols). Líder do time em campo, Gómez foi figura decisiva na conquista com ótimas atuações nos clássicos e nos mata-matas.

VITOR ROQUE, DECISIVO

Contratação mais cara da história do Palmeiras (25 milhões de euros), em 2025, quando foi comprado junto ao Barcelona-ESP, o atacante Vitor Roque teve uma ótima temporada de estreia pelo Verdão, quando marcou 20 gols e deu 5 assistências em 56 jogos. Porém, fechou o ano sem conquistas. Agora, no Paulistão, o camisa 9 ganhou o seu primeiro título pelo clube sendo um dos protagonistas da equipe de Abel Ferreira. Com seu futebol que alia força, técnica e muita raça, o Tigrinho voltou a fazer uma ótima dupla de ataque com Flaco López. No Paulistão, foi dele o gol do título em Novo Horizonte, no segundo tempo, quando o jogo ainda estava 1 x 1.

MAURÍCIO, DONO DA MEIA

Com a saída do ídolo Raphael Veiga, emprestado para o América-MEX, Maurício carimbou o seu lugar de titular no meio-campo do time de Abel Ferreira e foi um dos destaques do time na conquista do 27º Paulistão do clube. Decisivo nos clássicos contra o São Paulo – marcou um gol na vitória por 3 x 1 na primeira fase e outro na semifinal (2 x 1) –, o camisa 18 teve papel fundamental na criação das jogadas ofensivas ao lado, principalmente, do jovem Allan. Aos 24 anos, Maurício, ganhou o seu primeiro título pelo Verdão, em sua terceira temporada, e briga agora por uma vaga na Copa do Mundo de 2026, mas pela seleção do Paraguai, país pelo qual foi naturalizado no início deste ano.

ALLAN, BASE EM ALTA

Promovido ao time principal do Palmeiras em 2025, após ganhar títulos importantes na base, como a Copinha São Paulo e o Brasileirão sub-20, o meia Allan ganhou espaço com Abel Ferreira após as boas atuações na Libertadores de 2025, especialmente na virada história contra a LDU Quito-EQU. Jogador de muita habilidade e dribles curtos, Allan foi titular na campanha do título do Paulistão de 2026 e mostrou mais uma vez a força da base alviverde, sendo o nome da vez depois de Endrick e Estêvão estourarem. Autor do gol da vitória no clássico contra o Santos, na primeira fase, Allan se manteve como titular do time durante a campanha e foi peça fundamental no esquema, atuando ao lado de Maurício na meia.

ANDREAS PEREIRA, POLIVALENTE

Meio-campista técnico, de bom passe, Andreas Pereira vem se destacando no Palmeiras pelas assistências (foram 5 em 13 jogos em 2026), e também por poder executar múltiplas funções no meio-campo do time de Abel. Além de ajudar na criação das jogadas e até chegar com força para marcar gol (fez um contra o Capivariano nas quartas), Andreas jogou como volante, fazendo uma ótima dupla de marcação ao lado de Marlon Freitas. O camisa 8, que chegou ao clube em setembro do ano passado, já parece um veterano na equipe e é outro que busca também vaga na Copa do Mundo de 2026.

RAMÓN SOSA, O GARÇOM

Titular em 5 dos 10 jogos que disputou no Paulistão, o atacante paraguaio Ramón Sosa foi o jogador com mais assistências na competição, com 4 passes para gol. Na primeira fase, o camisa 19 deu assistência na vitória sobre o Mirassol (1 x 0), no clássico contra o São Paulo (3 x 1) e no empate contra o Guarani (1 x 1). Já na final, deu mais uma na primeira partida contra o Novorizontino (1 x 0). Curiosamente, todas as suas quatro assistências foram para gols do atacante Flaco López, que marcou 6 gols no campeonato.

(TÉCNICO)

ABEL FERREIRA, HISTÓRICO