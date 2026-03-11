O título paulista do Palmeiras, conquistado no último domingo, 8, diante do Novorizontino, merece ser emoldurado pelo torcedor alviverde. Por isso, PLACAR lançou a revista-pôster da conquista, já disponível em nossa loja no Mercado Livre, e nas bancas.
Confira os heróis do título do Palmeiras
FLACO LÓPEZ, O ARTILHEIRO
Flaco López em ensaio para a PLACAR de novembro de 2025, edição 1529 – Alexandre Battibugli/PLACAR
Terceiro estrangeiro com mais gols na história do Palmeiras (64), o argentino Flaco López começou sua quinta temporada pelo clube sendo o grande nome do time na conquista do Paulistão. Artilheiro do time com 6 gols, o centroavante marcou dois deles nos dois clássicos contra o São Paulo, fez o gol da vitória sobre o Corinthians na Neo Química Arena e também o que garantiu a vitória no primeiro jogo da final contra o Novorizontino, em Barueri. Além disso, deu três assistências e foi o jogador com mais participações em gols na competição. Ótimo desempenho para quem ainda sonha em disputar a Copa do Mundo ao lado de Messi na seleção argentina.
Domínguez alerta elenco do Galo: ‘Quem não correr, não vai jogar’
Gustavo Gómez marca para o Palmeiras – Juan MABROMATA / AFP
No Verdão desde 2018, o capitão Gustavo Gómez levantou o seu 13º troféu pelo clube e se tornou o jogador com mais títulos na história do Palmeiras. Aos 32 anos, o paraguaio tem agora duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022), três Brasileiros (2018, 2022 e 2023), uma Supercopa do Brasil (2023), uma Copa do Brasil (2020) e cinco Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023, 2024 e 2026). Estrangeiro com mais jogos pelo clube (392), mais vitórias (231), o zagueiro é também o 8º gringo com mais gols na história do Verdão (45 gols). Líder do time em campo, Gómez foi figura decisiva na conquista com ótimas atuações nos clássicos e nos mata-matas.
VITOR ROQUE, DECISIVO
Vitor Roque marca duas vezes na vitória do Palmeiras – Divulgação / Palmeiras
Contratação mais cara da história do Palmeiras (25 milhões de euros), em 2025, quando foi comprado junto ao Barcelona-ESP, o atacante Vitor Roque teve uma ótima temporada de estreia pelo Verdão, quando marcou 20 gols e deu 5 assistências em 56 jogos. Porém, fechou o ano sem conquistas. Agora, no Paulistão, o camisa 9 ganhou o seu primeiro título pelo clube sendo um dos protagonistas da equipe de Abel Ferreira. Com seu futebol que alia força, técnica e muita raça, o Tigrinho voltou a fazer uma ótima dupla de ataque com Flaco López. No Paulistão, foi dele o gol do título em Novo Horizonte, no segundo tempo, quando o jogo ainda estava 1 x 1.
MAURÍCIO, DONO DA MEIA
Maurício, jogador do Palmeiras – Cesar Greco/Palmeiras
Com a saída do ídolo Raphael Veiga, emprestado para o América-MEX, Maurício carimbou o seu lugar de titular no meio-campo do time de Abel Ferreira e foi um dos destaques do time na conquista do 27º Paulistão do clube. Decisivo nos clássicos contra o São Paulo – marcou um gol na vitória por 3 x 1 na primeira fase e outro na semifinal (2 x 1) –, o camisa 18 teve papel fundamental na criação das jogadas ofensivas ao lado, principalmente, do jovem Allan. Aos 24 anos, Maurício, ganhou o seu primeiro título pelo Verdão, em sua terceira temporada, e briga agora por uma vaga na Copa do Mundo de 2026, mas pela seleção do Paraguai, país pelo qual foi naturalizado no início deste ano.
ALLAN, BASE EM ALTA
Allan, do Palmeiras, comemora gol em clássico – Cesar Greco / Palmeiras
Promovido ao time principal do Palmeiras em 2025, após ganhar títulos importantes na base, como a Copinha São Paulo e o Brasileirão sub-20, o meia Allan ganhou espaço com Abel Ferreira após as boas atuações na Libertadores de 2025, especialmente na virada história contra a LDU Quito-EQU. Jogador de muita habilidade e dribles curtos, Allan foi titular na campanha do título do Paulistão de 2026 e mostrou mais uma vez a força da base alviverde, sendo o nome da vez depois de Endrick e Estêvão estourarem. Autor do gol da vitória no clássico contra o Santos, na primeira fase, Allan se manteve como titular do time durante a campanha e foi peça fundamental no esquema, atuando ao lado de Maurício na meia.
ANDREAS PEREIRA, POLIVALENTE
Andreas Pereira antes do clássico contra o Santos, vencido pelo Palmeiras na Arena Barueri – Victor Monteiro/Ag.Paulistão
Meio-campista técnico, de bom passe, Andreas Pereira vem se destacando no Palmeiras pelas assistências (foram 5 em 13 jogos em 2026), e também por poder executar múltiplas funções no meio-campo do time de Abel. Além de ajudar na criação das jogadas e até chegar com força para marcar gol (fez um contra o Capivariano nas quartas), Andreas jogou como volante, fazendo uma ótima dupla de marcação ao lado de Marlon Freitas. O camisa 8, que chegou ao clube em setembro do ano passado, já parece um veterano na equipe e é outro que busca também vaga na Copa do Mundo de 2026.
RAMÓN SOSA, O GARÇOM
Sosa, do Palmeiras, em partida pela Libertadores – EFE/ José Jácome
Titular em 5 dos 10 jogos que disputou no Paulistão, o atacante paraguaio Ramón Sosa foi o jogador com mais assistências na competição, com 4 passes para gol. Na primeira fase, o camisa 19 deu assistência na vitória sobre o Mirassol (1 x 0), no clássico contra o São Paulo (3 x 1) e no empate contra o Guarani (1 x 1). Já na final, deu mais uma na primeira partida contra o Novorizontino (1 x 0). Curiosamente, todas as suas quatro assistências foram para gols do atacante Flaco López, que marcou 6 gols no campeonato.
(TÉCNICO)
ABEL FERREIRA, HISTÓRICO
Abel à beira do campo na goleada sofrida pelo Palmeiras no Paulistão – Fabio Menotti/Palmeiras
Cinco vezes campeão paulista pelo Palmeiras, Abel Ferreira se consagrou como o treinador com mais títulos na história do clube após conquistar seu 11º título, superando Oswaldo Brandão. Quarto técnico com jogos pelo clube (377) e também o quarto com mais vitórias (222), o português levou o Verdão a reconquistar o Estadual de maneira eficiente. Nos clássicos, teve um aproveitamento de 100% em quatro confrontos. Na primeira fase, bateu Santos (1 x 0) e São Paulo (3 x 1) como mandante e venceu o Corinthians na casa do rival (1 x 0). Na semifinal, voltou a vencer o São Paulo (2 x 1). Depois, confirmou o título em cima do azarão Novorizontino, que havia eliminado Santos e Corinthians nos mata-matas.