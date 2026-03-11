Cartões amarelos: Gustavo Salomão, Eduardo, Hudson e Guilherme Portuga (Portuguesa); Murilo e Benedetti (Palmeiras)
Expulsão: Igor Torres (Portuguesa) 5 do 2º
PORTUGUESA: Bruno Bertinato, João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo, Gustavo Salomão; Zé Vitor (Keven Coloni 38 do 2º), Gabriel Pires (Guilherme Portuga 12 do 2º) e Hudson (Ewerthon 34 do 2º); Igor Torres, Maceió (Lohan 38 do 2º) e Renê (Matheus Cecchini 34 do 2º) Técnico: Fábio Matias
PALMEIRAS: Carlos Miguel, Giay, Murilo (Bruno Fuchs, intervalo), Benedetti e Jefté (Khellven, intervalo); Larson (Erick Belé 20 do 2º), Marlon Freitas, Allan (Andreas Pereira, intervalo) e Maurício; Ramón Sosa e Luighi (Bruno Rodrigues 36 do 2º). Técnico: Abel Ferreira
14/1 – ARENA BARUERI (BARUERI-SP)
PALMEIRAS 1 x 0 SANTOS
Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
Renda: R$ 814 578,00
Público: 21 342
Gol: Allan 40 do 1º
Cartões amarelos: Flaco López e Luighi (Palmeiras), Igor Vinícius e Adonis Frías (Santos)
PALMEIRAS: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez (Luis Pacheco 14 do 2º), Raphael Veiga (Vitor Roque 14 do 2º), Andreas Pereira (Larson 16 do 1º) e Allan (Erick Belé 31 do 2º); Riquelme Fillipi (Luighi 32 do 2º) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira
Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar (Vini Lira 43 do 2º); Willian Arão (Zé Rafael 17 do 2º), João Schmidt, Rollheiser (Miguelito 17 do 2º) e Barreal; Lautaro Díaz (Gabigol 17 do 2º) e Thaciano (Robinho Júnior 37 do 2º). Juan Pablo Vojvoda
SANTOS:
Técnico:
17/1 – ARENA BARUERI (BARUERI-SP)
PALMEIRAS 1 x 0 MIRASSOL
Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)
Renda: R$ 459 197,00
Público: 12 654
Gol: Flaco López 27 do 2º
Cartões amarelos: Ramón Sosa, Carlos Miguel e Abel Ferreira (Palmeiras); Shaylon, João Victor, Renato Marques, Reinaldo e Rafael Guanaes (Mirassol)
PALMEIRAS: Carlos Miguel, Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez (Benedetti, intervalo) e Arthur (Piquerez 31 do 2º); Luis Pacheco (Emiliano Martínez 31 do 2º), Marlon Freitas e Maurício; Bruno Rodrigues (Flaco López 12 do 2º), Ramón Sosa e Vitor Roque (Riquelme Fillipi 12 do 2º). Técnico: Abel Ferreira
MIRASSOL: Walter, Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura (Renato Marques 33 do 2º), Yuri Lara (Lucas Mugni 27 do 2º), Shaylon (Galeano 14 do 2º) e Eduardo (José Aldo 14 do 2º); Alesson (Carlos Eduardo 27 do 2º) e André Luís. Técnico: Rafael Guanaes
20/1 – JORGE ISMAEL DE BIASI (NOVO HORIZONTE-SP)
NOVORIZONTINO 4 x 0 PALMEIRAS
Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)
Renda: R$ 546 825,00
Público: 7 396
Gols: Robson 20 e 42 do 1º; Robson 17 e Hélio Borges 27 do 2º
Cartões amarelos: Robson, Alvariño e Patrick (Novorizontino); Khellven (Palmeiras)
NOVORIZONTINO: Jordi, Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk; Luís Oyama (Jean Irmer 39 do 2º), Léo Naldi, Tavinho (Hélio Borges, intervalo), Juninho (Matheus Bianqui 28 do 2º) e Maykon Jesus (Diego Galo 39 do 2º); Robson (Nicolas Careca 35 do 2º). Técnico: Enderson Moreira
PALMEIRAS: Marcelo Lomba, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo (Benedetti, intervalo) e Piquerez; Emiliano Martínez (Marlon Freitas 15 do 2º), Larson (Luis Pacheco 32 do 2º), Raphael Veiga (Bruno Rodrigues 16 do 2º) e Allan; Flaco López e Riquelme Fillipi (Luighi 15 do 2º). Técnico: Abel Ferreira
24/1 – ARENA BARUERI (BARUERI-SP)
PALMEIRAS 3 x 1 SÃO PAULO
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Renda: R$ 894 160,50
Público: 23 842
Gols: Maurício 8, Bobadilla 13 e Flaco López 31 do 1º; Khellven 6 do 2º
Cartões amarelos: Khellven e Bruno Fuchs (Palmeiras); Calleri (São Paulo)
PALMEIRAS: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Emiliano Martínez 32 do 2º), Allan (Felipe Anderson 35 do 2º) e Maurício (Raphael Veiga 43 do 2º); Ramón Sosa (Luighi 42 do 2º) e Flaco López (Vitor Roque 32 do 2º). Técnico: Abel Ferreira
SÃO PAULO: Rafael, Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell 41 do 2º); Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucca (Ferreirinha 31 do 2º); Luciano e Gonzalo Tapia (Calleri 31 do 2º). Técnico: Hernán Crespo
1/2 – ARENA NICNET SANTA CRUZ (RIBEIRÃO PRETO-SP)
BOTAFOGO 1 x 0 PALMEIRAS
Árbitro: Marianna Nanni Batalha (SP)
Renda: R$ 923 290,00
Público: 10 540
Gol: Leandro Maciel 5 do 2º
Cartões amarelos: Victor Souza, Gabriel Inocêncio, Leandro Maciel, Matheus Sales, Márcio Maranhão e Hygor (Botafogo); Ramón Sosa e Larson (Palmeiras)
Expulsão: Vilar (Botafogo) 19 do 2º
BOTAFOGO: Victor Souza, Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Matheus Sales (Everton Morelli, intervalo) e Rafael Gava (Márcio Maranhão 35 do 2º); Jefferson Nem (Jonathan 35 do 2º), Hygor (Guilherme Queiróz 44 do 2º) e Kelvin (Carlão 22 do 2º). Técnico: Cláudio Tencati
PALMEIRAS: Marcelo Lomba, Giay, Benedetti (Andreas Pereira 17 do 2º), Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Larson (Marlon Freitas 17 do 2º) e Riquelme Fillipi (Allan 21 do 2º); Luighi (Ramón Sosa 21 do 2º), Erick Belé (Flaco López 17 do 2º) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira
8/2 – NEO QUÍMICA ARENA (SÃO PAULO-SP)
CORINTHIANS 0 x 1 PALMEIRAS
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Renda: R$ 3 854 774,00
Público: 45 209
Gol: Flaco López 40 do 2º
Cartões amarelos: Matheus Pereira, Breno Bidon e Dorival Júnior (Corinthians); Flaco López, Andreas Pereira e Maurício (Palmeiras)
Expulsão: Abel Ferreira (Palmeiras)
CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Vitinho 46 do 2º); Raniele, Matheus Pereira (Rodrigo Garro 29 do 2º), André (Dieguinho 42 do 2º) e Breno Bidon (Pedro Raul 42 do 2º); Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
PALMEIRAS: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan (Ramón Sosa 42 do 2º); Vitor Roque (Luighi 18 do 2º) e Flaco López (Lucas Evangelista 44 do 2º). Técnico: Abel Ferreira
15/2 – ARENA BARUERI (BARUERI-SP)
PALMEIRAS 1 x 1 GUARANI
Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
Renda: R$ 407 791,00
Público: 11 019
Gols: Lucca 8 do 1º; Flaco López 32 do 2º
Cartões amarelos: Jefté e Bruno Fuchs (Palmeiras); Lucca, Ralf, Caíque França e Willian Farias (Guarani)
Expulsões: João Martins (Palmeiras); Matheus Costa (Guarani)
PALMEIRAS: Carlos Miguel, Giay (Felipe Anderson 31 do 2º), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Jefté (Piquerez 19 do 2º); Emiliano Martínez (Marlon Freitas 10 do 2º), Lucas Evangelista (Andreas Pereira 20 do 2º), Maurício (Allan 10 do 2º) e Ramón Sosa; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: João Martins (auxiliar)
GUARANI: Caíque França, Raphael, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson;
Willian Farias, Nathan Melo (Ralf 30 do 1º) e Kauã Jesus (Fabricio Dias 35 do 2º); Guilherme Parede (Herbert 24 do 2º), Lucca (Kewen 35 do 2º) e Mirandinha (Dentinho 35 do 2º). Técnico: Matheus Costa
QUARTAS DE FINAL
21/2 – ARENA BARUERI (BARUERI-SP)
PALMEIRAS 4 x 0 CAPIVARIANO
Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
Renda: R$ 783 161,00
Público: 21 531
Gols: Vitor Roque 6 e 36 do 1°; Andreas Pereira 47 e Ramón Sosa 49 do 2º
Cartões amarelos: Marlon Freitas (Palmeiras); Carlos Eduardo e Diogo Mateus (Capivariano)
PALMEIRAS: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan (Jhon Arias 33 do 2º) e Maurício (Felipe Anderson 42 do 2º); Vitor Roque (Ramón Sosa 33 do 2º) e Flaco López (Lucas Evangelista 42 do 2º). Técnico: Abel Ferreira
CAPIVARIANO: Guilherme Nogueira, Diogo Mateus (Ricardo Cerqueira, intervalo), Octávio, Wendel Lomar e Lucas Dias; Bruno Silva, Thiago Moraes (Balão 35 do 2º), Carlos Eduardo (Felipe Azevedo, intervalo) e Ravanelli (Matheus Guilherme 25 do 2º); Baianinho (Rodolfo 25 do 2º) e Vinicius Popó. Técnico: Elio Sizenando
SEMIFINAL
1/3 – ARENA BARUERI (BARUERI-SP)
PALMEIRAS 2 x 1 SÃO PAULO
Árbitro: Daiane Muniz (SP)
Renda: R$ 1 030 515,50
Público: 29 717
Gols: Maurício 8 do 1º; Flaco López 12 e Calleri 24 do 2º
Cartões amarelos: Piquerez e Gustavo Gómez (Palmeiras); Marcos Antônio, Danielzinho e Cauly (São Paulo)
PALMEIRAS: Carlos Miguel, Khellven (Giay 43 do 2º), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício (Felipe Anderson 30 do 2º) e Allan (Jhon Arias 20 do 2º); Vitor Roque (Ramón Sosa 43 do 2º) e Flaco López (Lucas Evangelista 42 do 2º). Técnico: Abel Ferreira
SÃO PAULO: Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla (Cauly 32 do 2º), Luan (Danielzinho 10 do 2º) e Marcos Antônio; Lucas Moura (André Silva 41 do 2º), Luciano e Calleri. Técnico: Hernán Crespo
FINAL
4/3 – ARENA BARUERI (BARUERI-SP)
PALMEIRAS 1 x 0 NOVORIZONTINO
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Renda: R$ 1 865 550,00
Público: 26 802
Gol: Flaco López 35 do 1º
Cartões amarelos: Maurício e Jhon Arias (Palmeiras); Jordi, Alvariño, Dantas, Léo Naldi e Enderson Moreira (Novorizontino)
PALMEIRAS: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista 15 do 2º), Maurício (Felipe Anderson 25 do 2º) e Allan (Jhon Arias 15 do 2º); Ramón Sosa (Vitor Roque 25 do 2º) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira
NOVORIZONTINO: Jordi, Alvariño (Kauan Alemão 14 do 2º), Dantas, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Matheus Bianqui (Castrillón 49 do 2º) e Juninho (Christian Ortíz 14 do 2º); Robson e Vinícius Paiva (Tavinho 26 do 2º). Técnico: Enderson Moreira
8/3 – JORGE ISMAEL DE BIASI (NOVO HORIZONTE-SP)
NOVORIZONTINO 1 x 2 PALMEIRAS
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Renda: R$ 1 344 030,00
Público: 9 902
Gols: Murilo 6 e Matheus Bianqui 25 do 1º; Vitor Roque 18 do 2º
Cartões amarelos: Rômulo e Alvariño (Novorizontino); Flaco López, Gustavo Gómez e Abel Ferreira (Palmeiras)
NOVORIZONTINO: Jordi, Alvariño (Alemão 32 do 2º), Dantas, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama (Juninho 43 do 2º), Matheus Bianqui (Nicolas Careca 32 do 2º), Rômulo (Christian Ortíz 37 do 2º) e Vinícius Paiva (Tavinho 36 do 2º); Robson. Técnico: Enderson Moreira
PALMEIRAS: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista 34 do 2º), Maurício (Felipe Anderson 20 do 2º) e Jhon Arias (Allan 34 do 2º); Flaco López (Emiliano Martínez 39 do 2º) e Vitor Roque (Ramón Sosa 39 do 2º). Técnico: Abel Ferreira
