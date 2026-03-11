O título paulista do Palmeiras diante do Novorizontino, conquistado no último domingo, 8, no interior paulista, merece ser emoldurada pelo torcedor alviverde. Por isso, PLACAR lançou a revista-pôster da conquista, já disponível em nossa loja no Mercado Livre, e nas bancas.

Confira a ficha técnica de todos os jogos:

CAMPEONATO PAULISTA 2026

PRIMEIRA FASE

10/1 – CANINDÉ (SÃO PAULO-SP)

PORTUGUESA 0 x 1 PALMEIRAS

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Renda: R$ 822 975,00

Público: 9 624

Gol: Luighi 8 do 2º

Cartões amarelos: Gustavo Salomão, Eduardo, Hudson e Guilherme Portuga (Portuguesa); Murilo e Benedetti (Palmeiras)

Expulsão: Igor Torres (Portuguesa) 5 do 2º

PORTUGUESA: Bruno Bertinato, João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo, Gustavo Salomão; Zé Vitor (Keven Coloni 38 do 2º), Gabriel Pires (Guilherme Portuga 12 do 2º) e Hudson (Ewerthon 34 do 2º); Igor Torres, Maceió (Lohan 38 do 2º) e Renê (Matheus Cecchini 34 do 2º) Técnico: Fábio Matias

PALMEIRAS: Carlos Miguel, Giay, Murilo (Bruno Fuchs, intervalo), Benedetti e Jefté (Khellven, intervalo); Larson (Erick Belé 20 do 2º), Marlon Freitas, Allan (Andreas Pereira, intervalo) e Maurício; Ramón Sosa e Luighi (Bruno Rodrigues 36 do 2º). Técnico: Abel Ferreira

14/1 – ARENA BARUERI (BARUERI-SP)

PALMEIRAS 1 x 0 SANTOS

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Renda: R$ 814 578,00

Público: 21 342

Gol: Allan 40 do 1º

Cartões amarelos: Flaco López e Luighi (Palmeiras), Igor Vinícius e Adonis Frías (Santos)

PALMEIRAS: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez (Luis Pacheco 14 do 2º), Raphael Veiga (Vitor Roque 14 do 2º), Andreas Pereira (Larson 16 do 1º) e Allan (Erick Belé 31 do 2º); Riquelme Fillipi (Luighi 32 do 2º) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

SANTOS: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar (Vini Lira 43 do 2º); Willian Arão (Zé Rafael 17 do 2º), João Schmidt, Rollheiser (Miguelito 17 do 2º) e Barreal; Lautaro Díaz (Gabigol 17 do 2º) e Thaciano (Robinho Júnior 37 do 2º). Técnico: Juan Pablo Vojvoda