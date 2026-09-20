O Flamengo fez a lição de casa na noite deste domingo, 20, e derrotou o RB Bragantino por 2 a 1, no Maracanã, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com amplo domínio durante a maior parte do confronto, o time carioca construiu o placar com gols de Varela e Pedro. Na reta final, Nacho Sosa descontou para os paulistas, mas não evitou o revés. O resultado consolida o excelente momento rubro-negro na competição e castiga um adversário que demorou a entrar no jogo.

Controle rubro-negro e vantagem no placar

A partida começou com um contratempo para os donos da casa: logo aos cinco minutos, Ayrton Lucas sentiu uma lesão na coxa e precisou ser substituído por Alex Sandro. Apesar da perda precoce, o Flamengo rapidamente assumiu as rédeas do jogo, chegando a registrar quase 70% de posse de bola. Aos 11 minutos, Arrascaeta carimbou a trave de Tiago Volpi, dando o primeiro aviso claro das intenções cariocas.

A pressão surtiu efeito logo em seguida. Aos 13 minutos, Carrascal cruzou da esquerda e o lateral Varela apareceu como elemento surpresa no meio da defesa adversária para empurrar para as redes, abrindo o marcador. O Bragantino, acuado e com dificuldades para trocar passes simples, só conseguiu assustar nos acréscimos da primeira etapa, quando Lucas Barbosa soltou uma bomba de fora da área que explodiu na trave de Rossi.

Ampliação, lesão de Volpi e reação tardia

Na volta do intervalo, o panorama se manteve. O Flamengo continuou ditando o ritmo e esbarrando em grandes defesas de Tiago Volpi, que chegou a salvar um chute à queima-roupa de Carrascal. Aos 26 minutos, a insistência mandante foi premiada na bola parada: Arrascaeta cobrou escanteio, Jorginho desviou no primeiro pau e Pedro, na pequena área, completou para fazer 2 a 0. Logo após o gol, o centroavante foi substituído e deixou o campo reclamando bastante da alteração.

O cenário ficou ainda mais complicado para o Massa Bruta quando o goleiro Tiago Volpi sentiu fortes dores e precisou ser substituído por Cleiton. No entanto, quando o jogo parecia resolvido, os visitantes encontraram fôlego. Aos 40 minutos, Nacho Sosa fez linda jogada individual pela esquerda, bateu quase sem ângulo e contou com um desvio na zaga flamenguista para enganar Rossi e diminuir o placar. Os minutos finais foram de pressão paulista na base da raça e de muita cera por parte do Flamengo, que conseguiu segurar o resultado.

Com a quinta vitória consecutiva, o Flamengo chega aos 60 pontos e abre três de vantagem na liderança isolada do Brasileirão, aproveitando o empate do Palmeiras na rodada. Já o Red Bull Bragantino amarga seu quarto jogo sem vitória na competição, estaciona nos 36 pontos na 10ª posição e vê o sonho de alcançar o G-5 ficar cada vez mais distante.