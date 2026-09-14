A Betano, patrocinadora máster do Flamengo, lançou nesta segunda-feira, 14, a série “Seja na Terra, Seja no Mar”. A produção audiovisual será veiculada nos canais oficiais da Betano e da Flamengo TV no YouTube. O futebol feminino é o protagonista do episódio de estreia.

O conteúdo tem como objetivo aproximar o torcedor de outras modalidades do clube, destacando o universo vencedor de esportes olímpicos do Flamengo. Inspirado no hino do Rubro-Negro, o projeto coloca influenciadores na rotina de atletas de alto rendimento, permitindo que vivenciem um dia de treinos e se desafiem em cada um dos esportes.

Em cada episódio, o formato prevê que criadores de conteúdo aprendam os fundamentos de cada modalidade com atletas do clube. Além disso, conversem sobre os bastidores de treinos e competições, e se desafiem em um minitorneio.

A estreia da série é dedicada ao futebol feminino. As influenciadoras Duda Lago e Malu Paris visitaram o centro de treinamento rubro-negro para uma imersão na rotina de treinos com as jogadoras Anna Luíza, Monalisa, Djeni e Fernanda. Os próximos episódios serão veiculados até o final de 2026.

O segundo capítulo já está em fase de produção e abordará o remo, esporte que deu origem ao clube em em 1895.