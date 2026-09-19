Na última quinta-feira, 17, Memphis Depay marcou a história do Corinthians na Libertadores de 2026 pelo pior motivo possível: isolou um pênalti no último lance do jogo, o que classificou o Estudiantes para as quartas de final do torneio.

Desde então, o atacante holandês manteve-se em silêncio, até reaparecer neste sábado, 19, por meio de postagem esvrita em inglês no Instagram.

“Quero pedir desculpas aos torcedores, aos milhões de pessoas que acreditaram no nosso sonho de conquistar a Libertadores”, escreveu. “Estou de coração partido por isso.”

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Memphis Depay (@memphisdepay)

Segundo o atleta, essa “se tornou a maior decepção da carreira até agora.” Mesmo confiante antes da batida, “o resultado foi doloroso.”

Ele ainda reconhece que, mesmo tendo construído grandes memórias, estas ficaram no passado: “Entendo e aceito todas as críticas e emoções que vêm com este momento, mas nunca, jamais vou desistir de tentar fazer história ainda maior neste clube e colocar o Corinthians, junto com o time e os torcedores, no lugar ao qual o clube pertence.”

Ao final, ele garante não se esconder atrás das desculpas apresentadas: “Continuo no campo de batalha porque o sonho que todos nós temos não morreu — pelo menos não dentro do meu coração.”

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Texto de Memphis na íntegra

Quero pedir desculpas aos torcedores, aos milhões de pessoas que acreditaram no nosso sonho de conquistar a Libertadores.

Estou de coração partido por isso.

O pênalti que poderia ter nos mantido no jogo se tornou a maior decepção da minha carreira até agora.