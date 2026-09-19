Na última quinta-feira, 17, Memphis Depay marcou a história do Corinthians na Libertadores de 2026 pelo pior motivo possível: isolou um pênalti no último lance do jogo, o que classificou o Estudiantes para as quartas de final do torneio.
Desde então, o atacante holandês manteve-se em silêncio, até reaparecer neste sábado, 19, por meio de postagem esvrita em inglês no Instagram.
“Quero pedir desculpas aos torcedores, aos milhões de pessoas que acreditaram no nosso sonho de conquistar a Libertadores”, escreveu. “Estou de coração partido por isso.”
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Segundo o atleta, essa “se tornou a maior decepção da carreira até agora.” Mesmo confiante antes da batida, “o resultado foi doloroso.”
Ele ainda reconhece que, mesmo tendo construído grandes memórias, estas ficaram no passado: “Entendo e aceito todas as críticas e emoções que vêm com este momento, mas nunca, jamais vou desistir de tentar fazer história ainda maior neste clube e colocar o Corinthians, junto com o time e os torcedores, no lugar ao qual o clube pertence.”
Ao final, ele garante não se esconder atrás das desculpas apresentadas: “Continuo no campo de batalha porque o sonho que todos nós temos não morreu — pelo menos não dentro do meu coração.”
Texto de Memphis na íntegra
Quero pedir desculpas aos torcedores, aos milhões de pessoas que acreditaram no nosso sonho de conquistar a Libertadores.
Estou de coração partido por isso.
O pênalti que poderia ter nos mantido no jogo se tornou a maior decepção da minha carreira até agora.
Eu estava totalmente confiante sobre a maneira como deveria bater na bola, como já fiz muitas vezes na minha carreira, mas o resultado foi doloroso.
A razão pela qual vim para este clube tão bonito sempre foi mostrar meu talento, minha disciplina e minha ética de trabalho.
Dois anos depois, construímos grandes memórias, mas isso acabou e ficou no passado.
Renovei meu contrato com plena consciência e sabia que as coisas não seriam fáceis, já que meu ano tem sido ruim até agora.
Meu coração ficou cheio de alegria quando recebi o apoio de vocês! Dos torcedores que estiveram presentes quando eu mais precisei.
É por isso que esse desfecho dói ainda mais profundamente!
Entendo e aceito todas as críticas e emoções que vêm com este momento, mas nunca, jamais vou desistir de tentar fazer história ainda maior neste clube e colocar o Corinthians, junto com o time e os torcedores, no lugar ao qual o clube pertence.
Então, mais uma vez, quero pedir desculpas a todos que amam este clube de verdade.
É hora de trabalhar ainda mais duro ou ir para casa, porque não sou o tipo de homem que se esconde atrás de desculpas.
As coisas não serão fáceis, mas quem me conhece sabe que sou um lutador…
Continuo no campo de batalha porque o sonho que todos nós temos não morreu — pelo menos não dentro do meu coração.