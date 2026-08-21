O triunfo agônico por 1 a o sobre o Rosario Central na noite desta quinta-feira, 20, na Neo Química Arena, manteve o Corinthians vivo na Libertadores. O sonho do bicampeonato passa por Memphis Depay, protagonista da incrível novela que envolveu sua renovação.

Memphis Depay foi anunciado como novo jogador do Corinthians no dia 9 de setembro de 2026. Astro global, com passagens por gigantes da Europa, o holandês chegou ao Brasil em momento difícil do Timão. Além de graves problemas financeiros, o time convivia com a má fase em campo e ocupava a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Decisivo sob comando de Ramón Díaz, o atacante liderou a recuperação corintiana, levando o time à 7ª posição ao fim da competição. Em 11 partidas, Memphis ajudou o Corinthians a vencer nove vezes, perder uma e empatar uma, marcando sete gols e anotando ainda uma assistência.

O brilho era o prelúdio de uma história de títulos importantes, com um grupo antes muito contestado por boa parte da torcida. Entre os destaques daquele ano, boa parte da espinha dorsal segue no elenco, com titulares (ou muito utilizados) como Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro, André Carrillo, Yuri Alberto e Memphis.

Essa geração, que tem o holandês como o nome mais badalado, iniciou uma boa fase naquela reta final de Brasileirão. E, em seguida, desabrochou com os títulos do Campeonato Paulista de 2025, vencendo o Palmeiras. Meses depois, venceu a Copa do Brasil sobre o Vasco.

No início de 2026, o Corinthians ainda levantou a Supercopa do Brasil, batendo o Flamengo. Assim, com três títulos na mala, esse grupo de jogadores almeja o quarto título pela equipe. Com o Timão classificado para as quartas de final da Copa Libertadores da América de 2026, restam cinco jogos.

Os números de Memphis Depay pelo Corinthians

Jogos: 80

Gols: 20

Assistências: 16

Títulos:

Supercopa 2026

Paulista 2025

Copa do Brasil 2025

Resultados: 41 vitórias, 18 empates e 21 derrotas